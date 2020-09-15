英特爾晶片委外大單 是否花落台積仍是謎

美商晶片大廠英特爾（Intel）考慮委外生產晶片，英特爾新竹辦公室總經理謝承儒今天受訪表示，委外生產會評估成本、良率、生產彈性等面向，他低調不願證實是否外包給台積電。

英特爾今天舉辦「台灣英特爾架構日」，邀請謝承儒、英特爾台灣分公司發言人鄭智成等專家說明英特爾架構及製程觀點。

媒體關注英特爾晶片委外生產計畫，謝承儒表示，如果外部解決方案和英特爾能有很好的互補性，英特爾可以利用外部的解決方案來增加產品競爭優勢，與英特爾內部的軟體、架構和安全性整合之後，提供客戶最有競爭力的產品。

談到哪些部分可能委外，謝承儒說，英特爾產品線非常廣泛，也有很強的生產技術，很多產品還是在英特爾工廠生產，英特爾一定會尋找對產品競爭力最佳的解決方案，包括外部與內部，會評估的面向包括成本、良率和生產彈性等。

他也引述英特爾執行長史旺（Bob Swan）的說法，把晶片架構分拆之後，英特爾可以擁有很多彈性，例如什麼樣的產品在什麼地方生產可以有最佳競爭力，這是英特爾最重要的考量。

媒體追問，英特爾考慮的最佳解決方案是否為晶圓代工廠台積電；謝承儒對此並未正面回應，僅表示晶圓代工有很多廠商，每家各有強處，英特爾有很多不一樣的產品，會考慮如何利用不同晶圓代工廠的優勢，搭配英特爾不同產品組合。

針對繪圖晶片大廠輝達高價收購矽智財廠商安謀，是否將帶動人工智慧（AI）產業發展，謝承儒認為，AI確實是產業很重要的應用，英特爾在這方面持續努力提升技術，業界整併從以前就不斷發生，英特爾也挑選很多有潛力的公司進行整併，他相信AI是未來英特爾的發展重點之一。