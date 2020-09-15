iPhone12再等等!蘋果發表會這些新品先上場

蘋果新品發表會在即，天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，考慮到產品量產出貨時間，預測本次新產品發表會將發表新iPad Air、新Apple Watch，但不會有iPhone 12系列，果粉想看iPhone新機，還得再等等。

儘管郭明錤認為iPhone 12系列可能遲到，但四款新iPhone依舊是果粉最期待之處，包括5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Max、6.1吋iPhone 12 Pro與6.7吋iPhone 12 Pro Max，每個機型均支援5G，且均有二個版本（Sub-6 GHz與mmWave+Sub-6 GHz）。

天風國際證券指出，iPhone 12、iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的Sub-6 GHz版本，量產出貨時間分別是10月上旬、10月中旬、10月下旬與10月下旬；mmWave+Sub-6 GHz版本則較Sub-6 GHz版本晚量產出貨。

其次，iPhone 12系列將不支援耗電的120Hz（顯示器更新頻率）。雖近期市場在爭議iPhone 12系列是否會支援120Hz，但郭明錤認為，這種產品規格決策早在開發初期便決定。

考量iPhone 12系列電池容量變小，支援耗電的5G功能已不利續航力，若再支援耗電的120Hz將會顯著降低使用者體驗。此外，天風預測2021年下半年的新款iPhone將採用LTPO技術，降低顯示器耗電並支援120Hz。

本次6.1吋與6.7吋新iPhone 12機型的瀏海大小與既有iPhone 11相同，為了讓左上與右上方的資訊可正常顯示，故5.4吋iPhone的瀏海面積略窄。