宿敵三星積極搶單！ 台積電：還追不上我

半導體大廠輝達（NVIDIA）近期發表3款基於Ampere 架構的繪圖處理器(GPU)，獲得市場廣大迴響，而這3款GPU都採用三星8奈米製程，而非市場預期的台積電先進製程，三星甚至在近期陸續傳出取得高通的5G入門級、旗艦級處理器訂單，表現出三星積極追趕台積電的現象。不過，就算三星積極搶單，台積電仍握有蘋果A14等客戶大單，三星還是難以在短期間追上台積電。

據韓媒《KoreaBusiness》報導，三星獲得高通下一代5G高旗艦級手機應用處理器(AP)訂單，價值約1兆韓元，這也是三星首次獲得高通旗艦晶片的全部訂單。Snapdragon 875系列將用在三星、大陸手機品牌小米、OPPO等智慧型手機，三星已經開始使用5奈米製程EUV設備，在南韓的廠區生產線大規模生產Snapdragon 875處理器。

據《韓聯社》上周報導，三星取得高通上周發表的入門級5G 手機處理器Snapdragon 4 系列晶片訂單，預計小米、OPPO 及Motorola等手機品牌都將採用該款5G處理器。高通公布的內容顯示，定價約落在125 至 250 美元之間。

三星在7奈米製程輸給台積電後，在近期終於獲得國際大廠青睞，除了積極提供客製化方案之外，價格便宜也成為勝過台積電的優勢。不過，台積電日前公布8月營收，累計2020年前 8 個月，台積電營收達到新台幣 8,500 億元、年增超過3成，就算9月14日後無法再出貨華為，但在美國智慧機龍頭蘋果A14訂單、AMD、NVIDIA以及高通等訂單依然讓台積電產能滿載。

日系外資發布8月底發布研究報告指出，台積電因先前英特爾7奈米製程延宕受惠，但預估台積電要等到2022年才會拿到英特爾的訂單，在此之前將面臨半導體庫存調節風險，導致台積電明年第一季的展望將低於預期，股價上檔空間不大，下修台積電股票評級為，「持有」，目標價調整至 400 元。至於台積電的5G、高效能運算(HPC)的訂單成長，則是不會受到影響。

三星去年4月24日公布「半導體願景2030」，打算在2030年成為全球系統半導體龍頭，打算利用極紫外光(EUV)微影技術，在10年內超越台積電。雖然三星在近期連發利多，試圖降低市場對台積電的關注程度，但實際上，今年Q3晶圓代工業務市場營收，台積電以53.9%的高市占率，三星17.4%，雙方再度拉開差距，顯示華為事件對台積電衝擊仍在可控範圍。

台積電一直以來都完整提出先進製程的時程表，三星則是一度先進製程研發上數度更改時間，加上高通雙邊下單的政策若不改變，台積電仍有機會拿下高通的5G旗艦級處理器大單，三星想要在短期追上台積電，仍非常困難。

文章來源：businesskorea

（中時新聞網 呂承哲）