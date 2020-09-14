筆電需求旺 轉機明朗 外資上修3檔目標價

亞系外資表示，因遠距辦公和線上學習可能成為新常態，明年全球筆電出貨將年增5.8%，看好Chromebook供應鏈表現，將宏碁、廣達、仁寶目標價升到33元、107元、23.1元，皆重申買進評等。

宏碁股價今天盤中漲2.48%，來到24.8元；廣達漲0.26%，來到76.6元；仁寶在平盤19.15元附近狹幅震盪。

亞系外資發布研究報告，預估2020年全球個人電腦（PC）及筆記型電腦出貨將分別年增2.4%、15.6%，2021年PC及筆電全球出貨將年增4.6%、5.8%，其中筆電出貨動能將來自中長期教育需求，以及在家工作所需的硬體換機潮。

亞系外資認為，雖然Chromebook筆電毛利率較低，但營業利益率可維持健康水準，原因在於採取直接銷售給教育機構或終端消費者的商業模式，看好Chromebook營收比重較高的PC類股表現，包括宏碁、廣達、仁寶相關需求可望延續到2021年。

因此，亞系外資預估宏碁、廣達、仁寶2021年每股盈餘將年增35%、12%、26%至2.18元、6.69元、2.1元，目標價分別從25.7元調高到33元、從100元上修到107元、從22元升到23.1元，投資評等皆重申「買進」。