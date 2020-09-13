筆電疫外復活 Chromebook三原因竄起

前幾年平板電腦大行其道，搭配智慧型手機，筆記型電腦曾被業界看成夕陽商品，但去年起新冠疫情大流行，遠端辦公、教學需求大增，反讓筆電需求起死回生，其中打包搭載Google Chrome OS系統的Chromebook最熱，今年第2季出貨量達全球筆電25%，訂單能見度已達明年，宏碁、廣達、聯發科本周更宣布共組產業鏈，Chromebook優點何在？

Chromebook於2011年開始量產，宏碁、三星就是最早2家主要生產公司，這款筆電簡單來說是以網路為中心的Google打包硬體上市，剛推出時看壞聲浪不少，但2014年起逐漸結合支援智慧型手機Android系統、2016年宏碁在R13機型又率先推出觸控式螢幕，成為完全兼有平板、傳統筆電的二合一電腦。現在不只宏碁、三星，華碩、戴爾、惠普、聯想、東芝也都已投入生產。

Google系統原本被專家懷疑的部分就是有多少應用程式能在離線時還順暢運作，但Chromebook原本就基於雲端的思維，在疫情爆發後遠距工作、教學常態化環境下，反而成為最大優點。

市場研究機構TrendForce歸納出Chromebook近來需求大增3主因，首先是Chromebook原本就主攻教育市場，而且價格較低廉，在各國因疫情被迫採取遠端教學下，當然成為歐美添購硬體設備首選。其次疫情讓中國生產斷鏈，大量須轉向急單在第2季湧現，以往第3季學生返校才出現的需求高峰提前，刺激出貨攀升。最後，價格優勢讓他們更容易在政府標案中勝出。

宏碁、廣達、聯發科在共組產業鏈之餘，也宣布啟動台灣教育數位轉型計畫，Chromebook在教學方面優勢也由此可見。該計畫要捐出的500部針對教育研發的Acer Chromebook Spin 311更被廣達集團總裁林百里說是自己30年來做過的最好產品。

Chromebook不僅已是美國教育機構指定最多的筆電，在歐洲、亞太其他地區需求也全面上揚，甚至已出現需求遠大於供給現象，成品和原料都面臨缺貨，因此台灣３強共組產業鏈，除可以確保原料供應，也有助於提升競爭力，加強在這款當紅炸子雞生產上堅實布局。

（中時新聞網 王毓健）

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