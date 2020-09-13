打趴網購 寵物店成市場最強通路與傳播管道

資策會MIC針對臺灣網友寵物飼養及消費行為進行調查，發現在網購當道的時代，實體購物仍在臺灣寵物市場中扮演要角，將近七成飼主最常在「寵物店」進行購物，同時也是飼主最大的產品資訊傳播管道。

此外，調查也發現臺灣寵物飼主產品資訊獲得高度仰賴人際口碑管道，飼主特別信任具有養寵物經驗者的分享，包含獸醫或寵物店員等領域專家、意見領袖，建議業者宣傳策略可從口碑管道出發，打造社群聲量或評價。

根據調查，最大宗飼主（43.9%）仍習慣實體購物，39.4%的飼主虛實各半，另有16.7%飼主習慣全部網購。產業分析師鐘映庭表示，在所有年齡層中，以21~45歲族群虛實兩棲的比例最高，也是唯一實體購物比例低於50%的族群，同時也是臺灣寵物市場的關鍵客群，可預期未來虛實兩棲仍是寵物產品購物趨勢，且消費者將採取產品購物分流模式，已知品牌與定期支出項目使用網購、未曾採購與非定期支出項目則透過實體進行比較與選擇。

關於寵物飼主常用購物通路排名，依序為「寵物店（68.4%）」、「網購通路（47.4%）」、「大賣場／便利商店／生活百貨（46.8%）」與「獸醫院（16%）」，其中針對網購平台購物，最多人仍習慣透過電商平台（91.9%），與寵物店自營官網（33.3%）、寵物品牌官網（21.5%）差距懸殊。

飼主購買寵物產品時，愛用平台前五名依序為「蝦皮購物／24hr」、「Momo購物網」、「PChome 24h購物」、「Yahoo購物」、「露天拍賣」，資策會MIC產業分析師鐘映庭表示，寵物網購本屬於電商網購的一環，消費者會受到原本使用習慣的影響，但目前第2到第5名比例皆在20%以上，差距不大且競爭激烈，建議業者持續保有選品獨特性，或鎖定不同支出類別的寵物產品深度發展，拓展寵物網購服務版圖。