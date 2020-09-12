美恐掐死陸晶片巨頭 台灣大好機會？

近期美股拉回大跌，除了漲多獲利了結賣壓外，外媒傳出美國可能要制裁中芯國際，消息一出，引發美股相關半導體廠如美商應材等相關供應鏈大跌，也連帶影響台灣去美供應鏈股價重挫，難道美國認為除了瓦解華為，阻止大陸在5G上的全球布局還不夠？

事實上，目前美國絕對領先優勢主要是半導體，其他科技大陸已取得一定程度的進展，在半導體為主的尖端科技上，主要技術、設備、軟體都還在美國的掌握中，但AI人工智慧、超級電腦運算、5G應用、太空發展等都需要半導體先進製程作為製作晶片的核心運作，因此川普政府去中化，主要為維護美國在科技上絕對領先的地位。

以往台灣在美中之間可以左右逢源，如今必須要選邊站。華為受美國禁令限制，除了不能由台積電代工晶片，就連聯發科天磯1000的公版晶片，也不能出售給華為，造成近期聯發科股價重挫，跌破600元大關，對華為相關供應鏈投資人要小心因應。

台灣與美國更多供應鏈深化下，帶來產業技術上的升級，也意味著在全球供應鏈上將扮演更重要角色，如GOOGLE在台灣加大設置資料中心，並設立研發中心，員工也擴大到3千人以上，提升台灣在大數據中心演算能力，對相關AI人工智慧將會有很大發展，這與過去台灣與大陸的合作模式有很大差別，大陸僅借重台灣的人力、資金發展產品、技術，同時培養競爭者、供應商來取代台廠，美企來台投資則非如此。

財信傳媒董事長謝金河也提到，台灣迎接30年大翻轉的契機，過往12682點是台股天花板，在台灣不斷加大加深技術、經濟實力的根基下，過去的天花板也將漸漸變成地板，苦難磨練成了昇華的大補丸。

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

（吳美觀 、文／分析師曾英杰）

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