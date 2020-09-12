新款iPhone傳本週量產 估最快10月中旬出貨

蘋果15日發表會和新款iPhone進展備受矚目，爆料達人在推特上透露，15日發表會鎖定Apple Watch和iPad兩大新品；iPhone 12本週已量產，估10月中旬到下旬期間，蘋果可能開始出貨新款iPhone 12。

蘋果（Apple）將於美國時間9月15日上午10時（台灣時間16日凌晨1時）在線上舉行年度新產品發表會，爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）在推特（Twitter）上透露，此次發表會蘋果鎖定Apple Watch和iPad兩大新品。

普羅瑟引述消息人士指出，15日發表會上，蘋果可能推出Apple Watch SE、Apple Watch Series 6、或是Apple Watch Pro等智慧手錶新品；同時也可能推出iPad Air 4或是iPad 8等平板新品。

他指出，此次發表會暫時不會公布新款iPhone以及AirPods耳機。

觀察新款iPhone進展，普羅瑟指出，iPhone 12在本週已經開始進入量產階段，他評估10月中旬到下旬期間，蘋果可能開始出貨新款iPhone 12。

國外科技網站Appleinsider引述普羅瑟透露訊息分析，目前量產的iPhone 12可能不具備更新頻率可到120Hz的蘋果ProMotion螢幕顯示技術。

不具名消息人士也向中央社記者透露，蘋果合作夥伴鴻海（2317）在8月開始向新款iPhone 12零組件供應鏈廠商拉貨，組裝iPhone 12的地點主要在中國大陸河南鄭州以及深圳龍華園區。

從iPhone組裝代工市占率來看，日系外資法人先前報告指出，目前緯創（3231）占比僅約5%，鴻海占比約63%到65%，和碩（4938）占比約30%到33%。

在iPhone 12組裝供應鏈部分，法人預期鴻海仍將是主要供應商，將成為6.7吋機種的唯一電子代工服務（EMS）廠商，且在6.1吋機種中組裝比重預期超過70%。

市場預期今年下半年新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）、以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。

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