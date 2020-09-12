半導體禁令 中芯成箭靶

歐美客戶轉單風險較大

以客戶結構觀察，中芯前38個客戶中，有13個來自中國，10個來自台灣，9個來自美國，3個來自南韓 。前十大客戶有海思、中興通訊、大唐電信、紫光展銳、兆易創新、豪威等中國晶片大廠，其中已被美國制裁的海思營收貢獻佔比約18.7％。

若進一步以地區來觀察，中芯營收來源仍以中國為主，今年上半年中國本土客戶貢獻人民幣84.85億元的營收，年增幅達51.5％，佔整體營收比重高達67％，其次是北美及歐洲客戶貢獻人民幣30.4億元的營收，佔比23.7％，亞洲地區客戶貢獻人民幣16.3億元，佔比12.9九％。

即便美國祭出禁令，中芯頂多因設備卡關無法升級先進製程，但現有製程產能仍可繼續生產。中國客戶應該沒人敢違反中國政府本土化的軍令，轉單至其他非中國代工廠，唯一營收流失風險較大的，會是在北美及歐洲客戶。

由於目前能承接轉單的聯電(2303)、世界先進(5347)、台積電、力積電、格芯及南韓東浦等代工廠的八吋晶圓產能均已滿載，若真引發轉單，只會讓開始漲價的八吋晶圓代工費，漲得更兇更久，有助提升族群的獲利表現及評價。

市場開始點名受惠者

其中，聯電的最先進製程與中芯同為14奈米，營收與中芯規模也較為相近，被市場中芯遭制裁的最大轉單受惠者。

由於中國最大、全球第四大、市佔率16％的NOR Flash廠兆易創新，產品大多交由中芯代工，在1.3萬片的投片中有8000片是下單給中芯，佔比達62％。而其又是蘋果AirPods 的NOR Flash的供貨商，市場預期一旦中芯遭制裁，蘋果訂單將會轉至已通過蘋果認證的台灣競爭對手華邦電(2344)及旺宏(2337)。但若考量庫克近期積極進行蘋果供應鏈中國本土化的動作及中芯仍可繼續生產，不太可能再將訂單轉至工廠只在台灣的台廠。

市場提早反映潛在制裁名單

從美國制裁對象觀察，可看出都是針對在全球各領域取得一定市佔的中國指標龍頭，像是今年第一季擠進全球半導體廠銷售第十名的海思、第二季排名全球晶圓代工廠營收第五名的中芯。因此，同樣擁有國家支援做後盾，第二季排名全球封測廠營收第三名的長電科技，就被市場預期可能成為下一個潛在制裁對象。

長電科技第一大股東為中國國家大基金，持股達19％，第二大股東則是中芯透過芯電半導體間接持股14.28％股權，很容易被美國擴大解釋為中芯的關係企業，一同被禁令連坐。長電科技主要客戶包括下海思、高通、Marvell、展訊、聯發科(2454)等。

此外，由紫光集團與中國政府合資的長江存儲(紫光集團持股51％、國家大基金持股25％、武漢政府持股24％)，屬於自有工廠生產的IDM廠，與兆易創新均是中國兩大記憶體指標廠，兆易創新主攻NOR Flash及微處理器(MCU)，長江存儲主攻3D NAND快閃記憶體，不排除未來隨市佔率提升，也會被列入美國的制裁清單中。

少了最大買家 美廠將喝西北風

根據Bloomberg資料顯示，今年第一季中芯前十大供應商中，美國佔3家，日本2家，尼德蘭、中國、台灣、義大利、瑞士各1家。以佔中芯資本支出比重前三大，依序為艾斯摩爾(ASML)、科林(Lam Research)、科磊(KLA)，佔比分別為11％、8.5％、3.5％。

由於美國半導體設備供應商掌握多項關鍵晶片生產流程的技術，化學機械研磨市佔率60％、沉積市佔率65％、製程控制市佔率65％、離子注入市佔率75％，中芯想要避開美國技術打造非美設備的生產線，短時間仍有相當難度，成為美國拖住中國半導體製造升級的殺手鐧。

不過，因中國已是全球半導體設備最大買家，根據SEMI預估今年中國半導體設備資本支出達173億美元，2021年也仍有166億美元。若真的完全斷供，在中國近50％市佔率的美國設備廠，就準備喝西北風了，所以完全斷供可說是不可能的任務。最終應會是選擇放行成熟製程設備，不僅讓美國設備廠有錢可賺，又能讓美國半導體廠維持與中國廠的製程領先差距。

台廠有望維持領先優勢

在美國刻意牽制下，拿不到艾斯摩爾EUV光刻機(有用到美國專利技術)的中芯，基本上已無緣七奈米以下的先進製程，中國本土自製的曝光機最多只能達到九○奈米製程，仍有段非常遠的路要走。因此，中芯與台積電的技術世代差距只會越來越大，中國製晶片競爭力將大為減弱，為台灣半導體廠爭取更多的續命時間。

例如八月傳出華為與中芯聯手跨足驅動IC領域，原先被視為最大受害者的聯詠(3034)，隨著華為、中芯均可能成為制裁對象，市場想法勢必會有所改變，對於聯詠或者整個國內驅動IC設計廠，未來的營運預期或評價，也會跟著調整。

文章來源：理財周刊

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