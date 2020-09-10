中華電8月EPS 0.35元 居電信三雄之冠

中華電信公司10日公布自結合併營收170.0億元，與去年同期持平。資通訊專案營收、網際網路應用加值營收及數據網路營收增加，抵銷國際網路營收、手機銷貨收入及行動服務營收的減少；營業成本及費用為134.5億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本增加，且攤銷因5G頻譜開始使用而增加，抵銷網路互連費用及商品成本的下降；營業淨利為35.8億元；稅前淨利為35.6億元；歸屬於母公司業主之淨利為27.3億元；每股盈餘為0.35元。

與第三季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至8月底止，光世代寬頻用戶數為362.6萬戶，60Mbps以上的客戶數225.6萬戶，其中，300Mbps以上客戶達39.1萬戶。MOD客戶數達208.2萬戶，行動用戶數達1,124.1萬。

遠傳電信8月EPS 0.22元 衝刺5G



遠傳電信（4904）10日公佈其8月自結合併營收63.95億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.07億元與7.08億元，8月份單月每股盈餘（EPS）為0.22元。

累計1～8月合併營收507.34億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為184.51億元與58.82億元，自結稅後每股盈餘（EPS）1.81元，累計今年1～8月EPS已達全年度財測目標的73％。

遠傳表示，該公司行動通訊業務表現穩健，不僅月租型用戶數、總用戶數均緩升，月租型用戶流失率僅1.08％，再度創下歷史新低。

消費者服務方面，遠傳持續藉由跨業跨界結盟，提供創新服務開拓客源。包含與7-ELEVEN、全國電子、路易莎咖啡等品牌合作，打造符合在地商圈特性的複合體驗門市，成功挹注業績；遠傳friDay VR攜手DEXTER Studios、瀚草影視、ATLAS等全球頂尖VR製作公司暨影片平台，推出五大類VR內容，讓消費者暢享顛覆以往的5G影音娛樂體驗。

遠傳在5G時代的策略布局，將持續透過「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端技術加值，強化與各縣市政府、企業合作的深度與廣度，拓展智慧城市、智慧製造、遠距診療、車聯網等5G應用場域版圖，以新經濟業務衝刺營運成長。

台灣大電子商務亮眼 營收年增34％

台灣大哥大（3045）10日公佈8月自結合併營收106.6億元，營業利益13.3億元，稅後淨利為9.4億元，稅後EPS為0.33元。自結前八個月合併營收842.4億元，營業利益112.5億元，稅後淨利83.3億元，稅後EPS為2.96元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，八月電子商務表現持續亮眼，營收年成長達34％，帶動合併營收年成長5％。電信業務方面，5G用戶上線數較上月成長2成，且超過八成用戶選擇999以上資費。隨著5G手機與台灣大自有的超5G應用接連登場，例如與NVIDIA共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台也在本月正式發表，預期5G上線數將持續增溫。

此外，遊戲代理及帳單代收業務動能良好，IoT物聯網用戶也在智慧電表與路燈等相關需求帶動下持續成長。累計前八個月，因5G於七月開台後頻譜攤提較去年上升，致合併營業利益較去年同期下降，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測75％。