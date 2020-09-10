威朋領航大數據新世代 獲4千萬美元C輪融資

亞洲領先數據公司Vpon威朋大數據集團今日欣然宣布獲得C輪4,000萬美金融資，投資方包括日本政府與韓國政府背景投資機構Cool Japan Fund（CJF）和 STIC Investments（STIC）、日本東京證券交易所上市集團Beenos Inc.（Beenos，東証一部：3328），以及香港旅遊科技投資基金TripLabs。 Vpon威朋將善用資金進一步拓展亞太區數據業務，並擴大研發規模，除了致力推動台灣成為未來全球數據樞紐外，並會以業界領航者身分，推動亞洲數據市場新型態發展，邁向成為全球數據領先企業。

本次融資的領投基金CJF成立於2013年11月，是具有日本政府官方背景的投資基金。CJF旨在透過為媒體內容、食品、時尚生活和境內旅遊等不同領域的企業提供風險投資，提升海外市場對日本優秀產品及服務的需求及發展，並以「酷日本」為宣傳主題及商業化策略。目前，CJF的資金總額達1,013億日圓（約9.53億美金）。CJF董事會成員、營運長兼投資長加藤有治說：「Vpon威朋的領導地位基於其多元行動用戶數據及人工智能技術，我們很高興能與頂級跨國集團合作，進一步提升其行動廣告和數據分析的服務能力，冀望日後在亞洲旅遊及跨境電子商務中創造更大的價值。」

STIC為韓國的大型基金公司，其投資覆蓋整個亞洲地區，STIC 董事總經理張安黎表示：「在過去的投資經驗中，我們發現Vpon 威朋大數據公司具有非常獨特的市場定位，特別在跨境數據交易方面有顯著的規模優勢，讓我們印象深刻，並因此決定進行投資。未來STIC將利用掌握的亞洲資源，協助Vpon威朋公司落地韓國以及亞洲其他地區，強化Vpon威朋在亞洲的大數據公司競爭優勢。」

Beenos是日本領先的跨境電商平台，公司除了專注推動跨地區的電子商貿外，另一核心為孵化業務，投資東南亞、日本和美國的科技初創公司，並為其他子公司創造生態圈，而Beenos目前的資金規模達48億日元（即約4,500萬美金）。

TripLabs是由兩家香港上市公司（縱橫遊：08069，加達控股 : 01620）合營的旅遊科技投資公司，主要透過兩家控股公司在商業方面的經驗及網絡，以及旅遊相關的專業知識，積極投資及擴展旅遊及旅行科技等業務。

Vpon威朋執行長暨創辦人吳詣泓（Victor）認為：「在這艱困的COVID-19疫情肆虐之時，Vpon威朋非常榮幸得到日本和韓國政府背景基金的支持，與日本及香港知名上市企業投資機構的認同，在大數據領域進行如此果敢的投資。這個結果來自過去幾年Vpon威朋團隊成員的努力，在複雜的國際環境中陸續發開拓台北、東京、大阪、上海、香港、新加坡和曼谷等7個辦事處，通過Vpon威朋研發多年的自主大數據與人工智慧技術，獲得日本、香港、新加坡、台灣等先進市場的認同，主要客戶包括日本國家旅遊局、大阪旅遊局、日本國鐵JR東日本、JR西日本、花旗銀行、香港寬頻等集團客戶，與Vpon威朋進行深入且長期的數據技術合作。」

Victor並表示：「Vpon威朋會善用這次獲得的4,000萬美金，進行亞洲大數據業務的擴展，並依靠具有政府背景股東的協助，促進日本、韓國、與東南亞市場的拓展。此外，本輪資金將大量用於強化研發能力，更積極招募全球頂尖數據與人工智慧高端人才，建立世界級的大數據集團，並在亞洲以外，陸續尋求發展全球業務的機會。 」

在過去的12年，Vpon威朋業務遍布7個亞太區重點城市。同時，Vpon威朋擁有超過1,500家客戶，當中包括各行業的本地公司及跨國集團，以及政府認可公營機構，鞏固Vpon威朋在數據分析及應用領域上的專業和可靠性。

本輪獨家財務顧問為亞洲頂尖財務機構Mafia Capital。

關於Vpon威朋大數據集團

Vpon威朋大數據集團（Vpon威朋）為亞洲領先的大數據公司，擁有先進的大數據分析技術，並以亞洲最豐富的行動數據，為市場提供最有效的數據核心解決方案。 憑藉每月可觸及的9億行動裝置，並集合覆蓋亞太地區優質的媒體資源，我們為客戶提供全面的大數據技術服務和行銷解決 方案，其中包括: 數據分析服務、品牌推廣、跨境行銷、成效優化、企業數位轉型等，協助客戶提高品牌認知度和創造交易。Vpon威朋於2008年設立總部在台北和東京，目前在亞太地區設有7個辦事處，包括台北、東京、大阪、上海、香港、新加坡和曼谷。

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