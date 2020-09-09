蘋果自研CPU商機靚 台積訂單與產能曝光

蘋果在今年6月22日的開發者大會（WWDC 2020）宣布，將讓自家研發ARM 架構 Mac 處理器「Apple Silicon」，逐步取代英特爾的X86架構處理器，預計今年開始逐步導入自家產品，並於2021年上半年量產。最新消息指出，今年第4季量產，委由台積電5奈米製程EUV技術生產，預計月產能5000~6000片。

據TrendForce 旗下半導體研究部門在今年7月初公布的報告顯示，蘋果預計在2021年發表的新款 iPad的A14X Bionic處理器，將在今年第3季小量投片，最新款Mac SoC 預計在 2021 上半年開始投片。

報告也提到，在耗能表現上，近年來ARM 架構在高效能運算(HPC)為主要看重項目，台積電的製程已經超過英特爾2個世代，成為蘋果自研處理器能取代英特爾架構的關鍵。在蘋果宣布不再採用英特爾的X86架構後，英特爾7月底坦承，目前7奈米製程研發受阻，推出時間將會延後1年，並有機外包晶圓代工業務，台積電最有機會取得訂單。

至於定價，蘋果自研ARM 架構 Mac 處理器晶片委由台積電5奈米製程，成本預估落在 100 美元，英特爾10 奈米入門款雙核心 Core-i3市售落在約200~300美元，讓台積電在性價比都超越英特爾。

據《鉅亨網》報導，據媒體引述供應鏈人士消息，蘋果明年的Mac除了會採用自研處理器晶片，將在今年第4季就開始量產，比原先消息、將在2021年第1季量產還要提早，這也符合蘋果擴大5奈米訂單的傳聞。

此外，蘋果明年推出的Mac據傳也會搭載自家研發的顯卡(GPU)，同樣委由台積電5奈米製程。

（中時新聞網 呂承哲）