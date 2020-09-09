台積成長強勁 電子率先復甦 留意2風險

中華信評表示，疫情衝擊企業現金流量與獲利表現，台灣前50大企業信用實力將會持續弱化到2021年，不過，科技業有望率先復甦，但仍必須留意5G需求與庫存修正風險。

標普全球評級台灣子公司中華信評今天發布「台灣前50大企業：受COVID-19疫情影響，台灣企業信用結構下行趨勢持續」報告，並召開「2020年台灣信用焦點」發布會。報告提到，疫情的負面影響已經拉長時間，過去12個月內並未上調任何一家台灣公司的個別基礎信用結構（SACP），這是過去3年來台灣的頭一遭，然而，過去1年內有7家企業SACP遭到下調。

中華信評企業評等部首席分析師許智清表示，疫情是台灣企業今、明兩年主要風險，但是個別產業受影響程度不一，這也導致科技業與非科技業之間的信用展望出現差異。像是台灣科技業較為強勁的成長力道將為整體EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益）的復甦提供支撐，尤其半導體、網通業表現亮眼。

中華信評評估，單單台積電一家公司，就分別占台灣前50大企業今、明兩年整體EBITDA的34%與32%，高於過去的2成。

不過，許智清指出，科技業在上、下游仍有需求差異。譬如，半導體產業表現亮眼，主要是很多廠商因為疫情增加庫存，甚至增加到2倍，如果是中國業者，還可能增加更多，以囤積高單價、重要的產品。在家工作需求，也帶動網通與半導體業，但像是手機等消費性電子則需求疲弱。

許智清提醒，半導體產業仍須留意2個風險。首先，目前市場對5G需求很正面，包括預期蘋果iPhone手機可以提升5G滲透率，5G手機也帶動半導體使用數量，但如果未來發現5G手機需求沒那麼樂觀，產業就會出現庫存修正。

另一方面，各家業者目前因為疫情提高庫存，「但提高到一定程度就會停下來，等疫情緩和後，會進入清庫存階段，這也會影響需求」。

中華信評預期，疫苗要到明年下半年才能大幅普及，民眾也還是要遵守相關防疫規範，評估其他產業沒那麼快復甦，像是鋼鐵、建築材料、景氣循環高的交通運輸業，以及煉油與化學品業到2022年之前（或甚至更晚），都不太可能恢復到2018年時候的水準。