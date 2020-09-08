蘋果宣布9/15召開發表會 i12要來啦

一如財經外媒預測，蘋果（Apple）在8日晚宣布了秋季發表會的時間，將在太平洋夏令時間（PDT）9月15日早上10點，也就是台灣時間9月16日凌晨1點舉辦發表會。

從邀請函的內容以及當前美國疫情發展情況來看，本次發表會很有機會延續WWDC20作法，以預錄方式在活動時間進行直播，會中全球果粉所期待的iPhone 12系列即將登場！

蘋果官網Apple Event網頁公布，下一場發表會時間點落在台灣時間9月16日凌晨1點。邀請函置放了一個以藍色為主的蘋果LOGO，乍看之下很像無線充電的線圈。

通常蘋果都會在邀請函中隱藏一些與新品相關的特點，就此推敲，很可能是暗指新一代iPhone可能新增藍色款式，以及具備全新的磁吸式無線充電功能，且很有可能推出果粉等候已久的AirPower無線充電板。

根據以往蘋果發表新品的節奏，雖然蘋果沒有明講，但16日發表會的主角，有極大可能性就是全新的iPhone 12系列手機。

今年度蘋果預計推出4款新iPhone，支援5G將是最大的改變。此外高階的iPhone 12 Pro系列預計增加光學感測雷達，對於AR以及拍照類應用的支援性能可望更為提升。

此外，新iPhone發表之際，Apple Watch新品也通常會連帶發表，再綜合有不少國家的官網都出現Apple Watch Series 5售罄的資訊，都是Apple Watch Series 6即將登場的訊號。

此外，財經記者Mark Gurman也推測蘋果今年還會同步推出一款更平價的Apple Watch，為的是取代目前仍在銷售的Apple Watch Series 3，成為入門級產品。

另外近期消息也指出，蘋果還有可能推出新一代iPad Air，很可能不再搭載Touch ID，改搭Face ID，跟第三代、第四代的iPad Pro具有一樣的特性，更趨近於高階款式；另外可能改用USB-C(USB Type-C)連接埠也將是一大看點。

另外，基於Gurman預測蘋果將會公布發表會時間的說法準確，他曾經指出AirPods Studio頭戴式耳機，以及體積更小、價格更親品的HomePod也將登場與iPhone 12系列一同發表的資訊，也相當值得參考。

台灣的果粉們，準備好要在9月16日凌晨1點一起線上直擊你所期待的蘋果新品正式亮相了嗎？敬請鎖定《中時電子報》屆時帶來的第一手報導。

文章來源：蘋果官網／Apple Events

(中時新聞網科技 黃慧雯)