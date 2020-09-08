明年缺晶片 華為手機出貨恐崩跌

在美國強力封鎖制裁下，好不容易才登上手機王座的華為，恐要迅速跌落神壇。國外機構預估，受到美國政府斷絕晶片供應的影響，華為2020年內手機出貨將再落後蘋果與三星，甚至到2021年晶片庫存耗盡後，其手機出貨恐崩跌，甚至退出主流大廠之列。面對華為落難，其對手三星正磨刀霍霍意欲搶占華為空出的市場。



華為在有新冠肺炎疫情衝擊的2020上半年，繳出出貨逾1億支的佳績，並在Q2出貨超越三星躍登全球之冠。但因美國晶片禁令的衝擊，下半年其手機業務前景蒙上陰霾。



Strategy Analytics無線智能手機戰略服務總監隋倩在最新報告指出，2020年全年，三星手機將出貨2.65億支、市占21％稱王；蘋果出貨1.92億支、市占15.3％居次；華為出貨1.9億支，市占15.1％，降至全球第三的位置。



報告更認為，在當前狀況下，華為晶片庫存將在2021年用盡，屆時其手機業務將呈現崩跌狀態，市占大幅降低至4.3％，等同退出領導廠商之列。相反的，其他大陸廠商小米、OPPO、vivo預料將因此得到更多市占率。



此前也有消息傳出，華為通知供應鏈調降新旗艦手機「Mate 40」系列出貨，將零組件訂單大砍3成。此前華為消費者業務CEO余承東近日坦承，美國禁令對華為手機是大災難，但稱華為還能堅持一段時間。



在國際上，三星與華為並列安卓兩大手機陣營，資源雄厚的三星電子正規劃搶占華為所空出的市場份額。報導指出，三星預計2020年手機出貨目標為2.6億支，並要在2021年衝刺該數字成長15％至3億支。



市場知情人士透露，三星已經從2020年上半年的疫情頹勢中逐漸恢復元氣，預估下半年能夠提振此前疲軟銷量，目前三星正在規劃一連串促銷計畫，以達成2021年的3億支目標。三星方面預估，遭制裁的華為手機在2021年的出貨量將銳減70％，留下巨大空間，正是三星可以搶進的好機會。