陸力攻第三代半導體 台鏈吃大補丸

美中貿易大戰持續延燒，為避免重陷半導體領域被美國打壓困境，大陸將斥資人民幣10兆元（約新台幣43兆元）發展氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）等第三代半導體。台廠挾第一、二代半導體領先優勢，可望搶得先機，除台積電 (2330-TW) 外，漢磊投控 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 等，以及茂矽在相關領域進展最快，都將陸續從今年第四季起放量，明年貢獻營收，漢磊、嘉晶更已進入客戶驗證階段，可望率先搶食半導體商機。

外電報導，大陸將在10月提出的「十四五(第14個五年)規劃」中，大舉投入人民幣10兆元資金，發展第三代半導體產業，計劃在2021-2025年期間，「舉全國之力」，在教育、科研、開發、融資、應用等各個方面，大力支持發展第三代半導體產業，目標實現產業獨立自主，「不會受制於人」。

鉅亨報導，氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC)是5G、電動車、高功率應用（如快速充電）等新世代應用的重要關鍵元件，在美中關係緊張下，大陸要取得先進半導體設備，難度相當高，且第三代半導體材料被各國視為戰略性資源，要取得材料也有一定的困難度。

相比之下，台廠有著矽製程固有的規模經濟優勢，積極搶進氮化鎵、碳化矽應用領域，並已陸續有斬獲，例如漢磊是在氮化鎵、碳化矽領域研究專精深入，6吋碳化矽已在試產中;漢磊投控旗下漢磊科與嘉晶今年第4季起SiC、GaN 等化合物半導體應用將陸續放量，明年產能可望能進一步提升。

而台積電也己提供小量6吋 GaN-on-Si(矽基氮化鎵) 晶圓代工服務，650伏特和 100 伏特氮化鎵積體電路技術平台，預期今年將可以開發完成;茂矽目前則已全面進入功率半導體晶圓代工市場。

（中時新聞網 葉明芳）