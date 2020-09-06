分析》類合併的三個亮點、兩大挑戰

遠傳入股亞太電信，在電信圈引起相當大的震撼，業界人士分析，遠傳入股亞太電信，對於雙方未來營運將增添三個亮點，但同時也需面對兩大挑戰。

首先，合併案對於遠傳來說，若NCC未來進一步擴大至4G共頻共網，則遠傳的總頻寬資源將與中華電信不相上下，尤其700MHz、及2600MHz頻段，遠傳與亞太電的頻譜位置剛好緊鄰，形成700MH上下行共50MHz連續頻寬，以及2600MH的50MHz連續頻寬，另外，遠傳與亞太電的3G/4G/5G頻寬數合計，將與中華電信不相上下。

據了解，這也是促成遠傳入股亞太電最重要的考量之一 。其次，由於2600MHz頻段是國內少有的TD-LTE頻段，也是目前中移動及國際多家電信商使用的4G頻段，歐洲則有多家業者使用700MHz當做5G頻段，未來除了全球4G服務估計還有10年的發展期，5G才剛起步，相關TD-LTE及5G的設備驗證潛在商機不小。

再者，雖兩家公司未來維持獨立營運，但外界以「類合併」形容這宗入股案，成功攔阻台灣大、亞太電5G合作，在多了亞太電分攤5G頻譜及網路建設成本下，將為遠傳大幅降低5G投資成本。

只不過，該案未來仍需經過公平會及NCC審議，接下來要面對的挑戰，首先是5G競標前，規定5G共頻共網限定3.5GHz及28GHz頻段，兩方都必須拿到頻譜，但亞太電並未取得3.5GHz頻譜，未來要與遠傳共頻共網，最大難關不在NCC，而是競業反彈。

第二個挑戰是4G截至目前並未開放頻譜共頻共網，若遠傳、亞太電未來想要延伸共頻共網至4G，勢必會在業界引爆不小爭議。

電信業界人士指出，若開放4G共頻共網，將打破當初NCC訂定頻譜拍賣競標時所訂出的頻譜價值競標的信賴基礎，競者將以公平競爭為訴求，向NCC提出未來5G頻譜競標改用底價決標的要求。

NCC副主委兼發言人翁柏宗6日表示，國外也有主導業者未拿到5G頻譜而與競業共用網路情形，未來NCC會檢視雙方所提送的網路架構。至於4G共頻共網部份，依現行規定不行，不過，未來所有電信業者若在頻譜有效利用、公平競爭及消費者權益等議題考量下，有達成4G共頻共網的共識，NCC也會樂觀其成。

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