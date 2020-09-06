遠傳入股亞太電 井琪：要花百億

遠傳電信在4日宣布兩階段入股亞太電信，與鴻海並列第一大股東，雙方第一時間並未公布第二階段的投資金額，遠傳總經理井琪私下表示，兩個階段的投資入股金額合計達百億元。

台灣大目前持有亞太電的持股，在遠傳第一階段入股後、將降為2.25％，未來台灣大會否出清亞太電的持股，甚或雙方在4G網路會否持續合作，均埋下變數。

此外，電信版圖三大兩小的局勢，未來也將因此發生變化，市場另外一個觀察點在於台灣之星5G合作對象，包括台灣大是否開啟與台灣之星5G合作之門。

亞太電董事長呂芳銘在台灣寬頻（TBC）上層股東的持股轉售予大豐電大股東戴永輝，目前正在NCC進行審議，這次遠傳再入股亞太電，待2022年時，鴻海在亞太電的持股將降至23.8％，與遠傳並列第一大股東，顯示鴻海認為台灣電信市場已過度競爭，決定把重心回歸到擅長的製造及硬體設計，接下來的5G基地台與相關基礎設備才是鴻海希望爭取的商機。

井琪表示，第一階段透過遠傳增資亞太電信50億元，由遠傳以取得的80MHz的3.5GHz的5G頻段與亞太電共頻共網，亞太電將分攤遠傳3.5GHz共頻共網九分之二的成本、頻譜費用共94.73億元。井琪強調，一切都以「遵法」為前提，目前法規容許3.5GHz及28GHz共頻，未來希望在法規允許的前提下，2100MHz甚至低頻的700MHz共頻也可以水到渠成。

亞太電信總經理黃南仁則透露，未來與遠傳電信合作5G共頻共網有三個階段，第一階段會先提供遠傳的5G服務給亞太電用戶，第二階段則由亞太電向NCC申請經營MVNO（行動虛擬網路）業務，向遠傳租用5G網路，第三階將會在NCC核准下，改成遠傳與亞太電共頻共網。

遠傳現有720萬用戶，亞太電信用戶約203萬人，各界關注未來兩家公司資費訂價是否會調整？井琪說，遠傳的資費訂價與目前不會有不同。黃南仁強調，亞太電因與遠傳合作5G，又與台灣大合作4G，未來會重新檢討亞太電信資費，並隨市場狀況做適當調整。

延伸閱讀

分析》類合併的三個亮點、兩大挑戰