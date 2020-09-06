第3季價格飆漲 面板廠看旺

電視面板價格9月續漲，漲幅雖然略為收斂，但包括32吋、43吋、55吋等主流尺寸單月漲幅仍高達7％～8％，其他尺寸面板平均也有5％～8％的漲幅，累計第三季電視面板價格漲幅高達30％，寫下歷史新高紀錄。WitsView研究部副總邱宇彬表示，面板需求佳、產能也滿，預期10月面板價格還有機會小漲，面板廠下半年獲利看好。

電視面板拉貨動能從6月起明顯恢復，而IT面板需求又維持在高檔，使得電視面板能增加的產能受限，造成面板供應吃緊，面板價格大漲。邱宇彬表示，第二季因為遠距教學、在家上班帶動PC需求大增，第三季看到教育數位化的需求延續，各國政府紛紛祭出補貼政策，讓學生人人有電腦，讓IT面板需求延續下去。WitsView估計今年全年筆電出貨量上看1.87億台，相比去年的1.63億台成長14.7％，足足多了2000多萬台之多，使得面板供不應求。

從個別應用來看，電視面板需求增加，先前價格超跌，因此漲勢格外強勁。32吋、43吋、55吋等主流尺寸7、8月單月漲幅高達10％，9月漲幅仍有7％～8％之多，累計第三季漲幅高達30％，這也是史上漲幅最大的一次。至於超大尺寸面板也跟進小漲，65吋面板9月上漲3％～4％，75吋面板則是小漲1％～2％，整體來看，電視面板9月平均漲幅約5％～8％。

邱宇彬表示，接下來10月份還有旺季備貨效應，電視面板價格可望續漲，不過在經過第三季大漲之後，面板價格都回到了成本之上，面板廠將重返獲利，漲幅會持續收斂。對於品牌廠來說，面板價格漲幅過大，把品牌廠的利潤都吃掉了，通路也醞釀調漲電視機終端售價，以反應成本，今年品牌廠年底促銷的籌碼有限，後市銷售有待觀察。

IT面板方面，筆電面板需求仍旺，第三季漲勢穩定，每月價格調漲2％～3％。特別是11.6吋TN面板，因為ChromeBook需求強勁，價格漲勢比高階IPS面板更強。

至於監視器面板，9月份報價大致持平，進入下半年以來，商用機種需求減弱，由消費機種領漲。9月除了小尺寸TN標案機種漲價之外，曲面面板半成品也因為三星將退出市場而提前拉貨，帶動價格上漲，平均每月漲幅約3～5美元。