醫療訂單加持 聯電下半年看旺

晶圓代工廠聯電8日（周二）受邀參加瑞信證券舉辦的21st Asian Technology Conference法人說明會，將針對第四季及明年半導體市場景氣變化提出最新看法。近期新冠肺炎疫情再起，聯電醫療相關訂單續強，至於美國對華為禁令升級，聯電因為沒有替華為海思代工所以不受影響。法人預期聯電下半年營運將優於上半年。

聯電預估第三季晶圓出貨與上季持平，晶圓平均美元價格與上季持平，平均毛利率預估達20％，產能利用率預估達95％，2020年資本支出維持10億美元，法人預估聯電第三季營收將達440～445億元之間。聯電公告7月合併營收154.95億元，較去年同期成長12.9％，創下單月營收歷史新高。

聯電對第三季展望維持樂觀看法。聯電今年上半年28奈米設計定案較前一年明顯增加，第三季預計會獲得更多新的28/22奈米產品設計定案，更多運用在4G和5G智慧型手機等無線應用相關產品也將進入量產，使聯電在不同的28/22奈米市場領域的客戶分佈更多元化。

美國對華為禁令持續升級，已禁止任何使用到美國技術的半導體廠出貨予華為，華為海思在寬限期過後也無法再於晶圓代工廠投片，聯電因為不是華為海思的晶圓代工廠所以營運未受影響。聯電今年開始承接三星釋出的5G智慧型手機相關晶片代工訂單，業界預期三星將持續攻占華為手機市占率，可望擴大釋出委外代工訂單，聯電直接受惠。

再者，全球新冠肺炎疫情再起，在家工作及線上教學等遠距宅經濟已成為疫情下的新常態（new normal），聯電持續獲得遠距相關晶片訂單，第三季產能利用率維持滿載，下半年沒有感受到客戶砍單情況發生，對營運抱持審慎樂觀看法。