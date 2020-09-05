台積先製程獨霸晶圓代工 聯電另有一片天

台積電製程技術領先，今年5奈米與7奈米可望貢獻近新台幣5000億元業績，先進製程獨霸晶圓代工業。聯電則在面板驅動IC領域有不錯表現，位居世界第一。

隨著製程技術進展順利，台積電受惠5G與高效能運算市場強勁需求，先進製程快速成長，推升營運屢創新高紀錄。據統計，台積電今年上半年7奈米貢獻1959億元營收，年增1.27倍，是成長最大的製程技術。

台積電預期，今年7奈米製程比重將逾3成，法人依此推估，台積電7奈米將貢獻超過3800億元營收，將較去年大增5成以上水準。

台積電下半年5奈米大量出貨，全年5奈米製程比重將約8%，研調機構IC Insights預估，台積電今年5奈米將貢獻35億美元營收，超過新台幣1000億元水準。

台積電今年5奈米與7奈米將貢獻超過4800億元營收，將超越三星（Samsung）晶圓代工總營收，並是聯電總營收的2倍以上，台積電先進製程獨霸晶圓代工業。

聯電晶圓代工市占率約7%，僅台積電的1/8，目前製程技術推進到14奈米，落後台積電2個世代，包括規模與先進製程技術都難與台積電比較，不過，聯電在面板驅動IC領域有不錯表現，位居世界第一。

聯電在電源管理晶片與影像感測器領域也頗有斬獲，目前整體產能利用率約95%，僅少數特殊製程產能未滿，其餘產能都幾近滿載，其中，又以8吋晶圓產能更加吃緊，明年將在合理利潤與客戶長期合作關係間取得平衡。

有別於台積電以16奈米及以下的先進製程為大宗，比重超過5成水準，聯電僅40奈米比重超過20%，其餘28奈米、65奈米、90奈米與0.11微米等製程比重都在1成多水準，分布相當平均。

聯電近年採取兼顧財務體質改善及持續成長的經營策略，不再做盲目資本競賽，資本支出規劃縝密，兼顧客戶需求與資本利用最佳化，今年資本支出將約10億美元，僅台積電資本支出的5.9%至6.3%水準。

考量買廠比建造新工廠有效得多，符合成長戰略，聯電對買廠也相對持開放態度，108年10月便收購日本三重富士通半導體為完全獨資子公司，為客戶量產40奈米、65奈米與90奈米製程產品。

在營運策略調整奏效下，聯電獲利顯著好轉，第2季歸屬母公司淨利達新台幣66.81億元，季增202.7%，每股純益0.55元，法人預期，聯電今年每股純益可望超越1元，有機會創下10年來新高，營運邁向成長軌跡。

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