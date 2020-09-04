蘋果鏈染紅？童子賢：產業趨勢大於顏色

紅色供應鏈越來越深入蘋概供應體系，面對紅色供應鏈威脅論，和碩董事長童子賢4日表示，他心中沒有紅色、綠色、藍色供應鏈的區別，對他來說「產業趨勢大過顏色選擇」，台灣業者必須慎重選擇最有競爭力的安排來維繫好的發展。



繼面板、太陽能、LED等產業在紅色供應鏈興起之後過了苦日子，連台灣電子製造業擁有優勢的蘋果供應鏈，也因為紅色供應鏈興起而備感威脅，童子賢表示，他心中沒有紅色、綠色、藍色供應鏈的區別，供應鏈就是供應鏈，過去30年科技業的國際化程度高，以台積電來說，外資持股比例高達七、八成，但台積電還是台灣公司。



而就實務上來說，童子賢表示，無論資金、技術、上下游廠商合作，或者土地提供、勞動力提供、廠房設置等，科技業一直是多國合作，外界關切台灣與紅色供應鏈的關係，不論是合作、投資或合併，是產業演變、自然而然的趨勢，「產業趨勢大過顏色選擇」。



另外，隨著中美貿易戰越演越烈，台美關係也跟著升溫，童子賢認為，台灣以貿易與經濟立國，不管對歐洲、美國、日本或第三世界，甚至對岸的中國，都是台灣的經貿夥伴，台灣與每個經貿夥伴之間的關係如果順暢，對台灣經濟很有幫助，台美關係在做各式各樣提升，如果對於能夠促進或帶動台灣經濟發展，他當然很歡迎。



面對台美若簽署雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA）是否對台灣企業有利？童子賢表示，台灣沒有跟很多國簽FTA，但是台灣的經貿實力比起FTA簽約比重高的南韓不遑多讓，多邊貿易公平機制在過去2、30年都做的不錯，讓台灣受惠。