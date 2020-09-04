聯發科天璣獲LG採用 打進美國5G手機市場

IC設計龍頭聯發科4日宣布推出5G旗艦型系統單晶片天璣1000C（Dimensity 1000C），採用台積電7奈米製程，獲得韓國系統大廠樂金採用在5G全頻段智慧型手機LG Velvet且將於美國開賣，並且與美國5G電信系統業者T-Mobile合作提供服務，這是聯發科的5G手機晶片首度打進美國5G手機市場。



聯發科第三季受惠於5G手機晶片出貨放量，雖然在9月14日之後若沒有獲得美國許可將不能再出貨予華為，但包括三星、樂金、OPPO、Vivo等手機廠訂單續強，營收表現可望續強。聯發科7月合併營收266.92億元，年增29.02％，且8、9月營收將持續創高，第三季合併營收介於825～879億元的財測目標應可順利達陣。。



聯發科股價4日受到美股大跌影響開低，但買盤進場墊高底部，並於午盤後一度翻紅，終場以平盤603元作收，成交量達13,800張。



聯發科天璣1000系列中的第四款5G手機晶片天璣1000C，採用4顆Arm Cortex-A77及4顆Arm Cortex-A55的8核心設計，並採用5顆Arm Mali-G57繪圖核心，支持高達12GB的LPDDR4X行動式DRAM和UFS 2.2規格NAND Flash儲存裝置。



同時，天璣1000C內含獨家開發人工智慧（AI）處理單元（APU 3.0），結合三種不同類型的AI核心，異質設計滿足旗艦智慧型手機對AI相機、AI助理、應用程式或作業系統增強的需求，並且是首款獲得Netflix AV1 HDR影音標準認證的智慧型手機晶片，可支援在Netflix和YouTube上以AV1影片格式解碼享受影音串流。



聯發科天璣1000C手機晶片成為插旗美國5G智慧型手機市場的開路先鋒，獲得LG Velvet採用並由T-Mobile銷售。聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯表示，相較其他地區，美國消費者在5G智慧型手機晶片組選擇有限。聯發科為美國市場量身訂做天璣1000C將為終端廠商和消費者帶來優異選擇，享受5G行動運算極速流暢體驗。



T-Mobile產品開發部副總經理Ryan Sullivan表示，T-Mobile與聯發科的合作，從一起達成全球第一個5G獨立組網連線通話，到聯發科推出第一個美國5G手機晶片，雙方一起朝5G for All願景邁大步。