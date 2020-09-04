賣舊機要快 蘋果新機推出後 i11回收價恐腰斬

蘋果新機iPhone 12（暫稱）即將亮相，英國二手交易網站Music Magpie建議有意換機，需要轉賣二手機的人可要盡快，因為蘋果新手機推出後，iPhone 11轉售價格恐腰斬。

Music Magpie表示，蘋果手機雖然較其他手機保值，但因為iPhone 12將支援5G網路，恐怕會使舊型號折舊率比以前來的高。以往新iPhone推出後，上一代型號仍會有原價6折的回收價，但他們估計今年iPhone 11系列的回收價，恐怕跌到原價的5成左右。所以，有需要回收二手iPhone 11的果粉，可得盡快賣出。

報導指出，iPhone仍是最保值的手機，往往在新機推出後的12個月內，平均折價43%，24個月後折價61%。最不保值的手機品牌則是華為，新機推出的第一年售價就大跌74%，第二年則跌價88%。

關於蘋果今年度的秋季發表會，因為疫情影響，加上供應鏈端受波及，蘋果先前已確認新iPhone會比以往晚數週發表，也就是說發表時間可能落在10月；此外，也傳出Apple Watch新品、iPad Air等可望提前在9月發表。無論如何，時間都已越來越逼近，果粉們迎接大量新品的時間點即將來到。

文章來源：PSA: Sell your iPhone 11 quickly when the iPhone 12 is launched

（中時新聞網 徐慈薇）

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