國巨投資電動車新創 預言電動車將改變傳產

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘表示，在電動車發展為成熟的商業模式前，國巨要主動出擊親身參與電動車產業，國巨將會是重要的零配件和解決方案供應商。

陳泰銘接受富比世（Forbes）雜誌專訪表示，電動車和自動駕駛正在改變傳統汽車和汽車產業。

陳泰銘指出，國巨持續鎖定車用產業，例如國巨在好幾年前就聽說過美國電動車新創公司Canoo，目前也已投資。未來國巨會適度地參與車用領域，並將資源放在正確的方向。

他認為，在電動車發展為成熟的商業模式前，國巨要主動出擊親身參與電動車產業，國巨將會是重要的零配件和解決方案供應商。

國巨今年7月將美商基美（KEMET）完整併入合併財報，併購之後電容產品占國巨一半營收，國巨集團在全球鉭質電容市占率位居第一。

國巨透過子公司國巨百慕達參與美國電動車新創公司Canoo股權投資，總計投資金額1000萬美元（約當新台幣2.94億元）。Canoo開發的電動車，預計2022年上半年開始量產上市。

國巨先前指出，公司近年密切關注車用電子發展，持續強化布局車電零組件，在2018年收購天線及車規大廠美國普思（Pulse）、今年完成購併車用被動元件美商基美，加上參與Canoo股權投資案，將使國巨在電動車及自動駕駛等策略投資更加完整。

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