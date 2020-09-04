南電新客戶可望彌補華為訂單 Q4業績略減

IC載板大廠南電ABF載板續滿載，法人估新客戶訂單可彌補華為訂單變動，明年ABF載板有新客戶；不過第4季BT載板和PCB出貨趨緩，估業績季減個位數百分點。

展望第4季營運表現，本土法人指出，南電第4季有季節性因素，消費性電子應用包括筆記型電腦、電視與機上盒產品載板拉貨趨緩，整體來看ABF載板仍持續滿載，BT載板和印刷電路板PCB出貨趨緩。

法人預估，南電第4季業績季減個位數到雙位數百分點，第4季毛利率較第3季略減，主要是產能調整和產品組合影響，第3季基期也相對較高。

觀察美國對中國華為（Huawei）禁令影響，法人認為南電新產品和新客戶訂單已經就緒，若華為訂單變動，新客戶新產品訂單可銜接，不過生產轉換可能牽動產出量，時程約2週、大約在9月底到10月上旬期間。

從產品來看，法人預估今年ABF載板占南電整體業績比重約50%，BT載板占比約30%。明年ABF載板供需緊俏，占比仍會提升，預期明年有新客戶，可能是網通或高效能運算（HPC）應用；BT載板受惠系統級封裝（SiP）需求強勁，占比也會提升。

在SiP產能布局，南電目前在SiP產能吃緊，主要供應穿戴裝置和手機相機模組應用。法人指出，未來一年半南電將持續擴充SiP產能，部分BT載板產能可能轉移做SiP產品，預估明年SiP市場需求可望再成長30%。

南電持續擴充中國大陸昆山廠ABF產線，今年在台灣也有3個廠生產ABF載板。中國大陸昆山廠預計今年底擴增約10%的ABF載板產能。

法人預估，南電今年ABF月產能可提升到2860萬顆，BT載板擴充系統級封裝（SiP）產能約5%到10%。

觀察第3季營運，法人預期，南電第3季業績有機會超過新台幣100億元，季增9%到10%，挑戰2011年第4季以來高點；稅後淨利有機會超過10億元，每股純益超過1.6元，獲利拚36個季度高點。

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