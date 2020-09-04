LG手機用聯發科晶片 打進美T-Mobile

韓國大廠LG發表LG Velvet並由美國電信大廠T-Mobile發布最新型號，與現有的所有其他具有5G功能的LG Velvet手機採用高通的Snapdragon 765G晶片不同，T-Mobile新推出的LG Velvet使用聯發科Dimensity（天璣）1000C手機晶片。

聯發科已推出7奈米天璣1000、天璣1000L、天璣1000+等多款5G手機晶片，這次T-Mobile銷售的LG Velvet則採用全新聯發科Dimensity 1000C手機晶片。而這也是聯發科5G手機晶片首度打進美國5G智慧型手機市場。

Dimensity 1000C是八核心手機晶片，搭配四個Cortex-A77核心和四個Cortex-A55核心，所有時脈均為2GHz。另外，該手機晶片採用五個Mali-G57繪圖核心。

同時，1000C手機晶片支持高達12GB的LPDDR4X行動式DRAM和UFS 2.2規格NAND Flash儲存，並且具有AV1編解碼器視頻硬體解碼功能，適用於Netflix和YouTube等串流。LG Velvet將於9月10日在T-Mobile銷售，全零售價為588美元。