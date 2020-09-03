Google證實拓點雲林！ 設立第三座資料中心

Google今天舉行2020智慧台灣計畫線上發表會，首度證實已在雲林購地，將建置資料中心。副總統賴清德表示，Google已成為智慧台灣最重要的夥伴之一，期待透過更多合作創造雙贏。

Google今天宣布2020智慧台灣計畫，今年起針對「振興」與「轉型」兩大方向，幫助台灣復甦經濟、恢復商機，落實更深化的數位轉型。Google也首度證實已在雲林購地，預計建置資料中心，但相關細節和時程尚未公布。

賴清德致詞表示，他代表政府向Google投資台灣、深耕台灣表達感謝。Google這幾年來在台灣投資具體成效有三項，第一，Google把台灣當作亞太研發最重要地點，包含Chrome作業系統、行動平台、Pixel手機、Nest智慧音箱等，也提供很好的數位服務；Google也已在彰化、台南等地規劃建置資料中心。

第二，賴清德說，Google已成為智慧台灣最重要的夥伴之一，幫助成千上萬的中小企業拓展商務到海外。當台灣對抗武漢肺炎的時候，Google也伸出援手，以專業幫助台灣；當台灣深受假訊息困擾時，Google台灣積極協助解決相關問題，是台灣未來發展的重要夥伴。

此外，賴清德也指出，Google智慧台灣計畫與台灣的國家發展方向吻合，總統蔡英文在第一任期就揭櫫要打造智慧台灣、數位島嶼的目標，透過各種政策讓台灣成為智慧國家。

賴清德認為，未來在後疫情時代，人工智慧一定會扮演更重要角色，過去他擔任行政院長任內也舉辦資安論壇，落實資訊安全，讓台灣成為智慧國家。

賴清德強調，感謝Google投資台灣，推動智慧台灣計畫與政府政策吻合，未來Google在台灣發展需要政府政策支持，這是「魚幫水、水幫魚」的情況，希望透過更多合作可以創造雙贏。

Google表示，人才培育一直是Google智慧台灣計畫的重點，目前Google已達到去年所設定的目標，完成1萬名人工智慧（AI）基礎訓練與9萬多名數位行銷人才的培訓。但若要邁向振興復甦，持續強化台灣數位人才能量仍是要務。

針對不同領域需求，Google今年推出數位人才探索計畫、YouTube創作者學院，持續拓展開發者社群與課程。另針對企業在內需和外銷市場推出各種新功能、解決方案和輔導訓練。

此外，Google也投入更多資源提升全民數位素養、打造數位教育環境，預計將在全台各地開設Chromebook與G Suite教學研習，並與Google教育者社群共同推廣在教學應用上。

Google台灣董事總經理馬大康指出，台灣擁有良好的資訊科技軟硬體基礎，但除了工具和技術的導入，Google更希望能繼續藉由與產官學各方夥伴的共同合作，為台灣帶來更具全面性的數位轉型規劃，落實台灣成為「世界智慧島」的願景。

馬大康說，過去十幾年來，Google在台灣的營運規模由小型的工程團隊，發展成Google在亞太區最大的研發基地之一，以及Google全球生態鏈的樞紐。Google看到台灣在全球中擁有的絕佳優勢和潛力，也期望能和大家一起繼續努力，讓台灣的發展能更上一層樓，在世界舞台中發光發熱。

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