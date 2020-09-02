華碩ZenBook新品 亮相搶市

華碩第二場針對輕薄筆電主力產品線的新品發布會《Built for Brilliance》，於3日凌晨接續登場。由華碩共同執行長胡書賓領軍，針對ASUS品牌旗下ZenBook系列、商用熱銷機ExpertBook B9，發表全系列升級新品，預期將於第四季到明年第一季接續為其銷售添柴火。

今年以來PC產業意外受「疫」良多，華碩在上半年銷售供不應求、下半年訂單能見度到年底的「疫」外好年下，仍持續針對下一代產品優化使用體驗。延續去年啟動的英特爾的雅典娜筆電創新計畫，華碩新一代的主力輕薄筆電產品，在搭載英特爾最新Core i7以上CPU，及內建的英特爾Xe顯示晶片，強調將能有更流暢影音功能、高效能運作及長效電力等特色。

除了符合軍規的超輕薄商用筆電ExpertBook B9，在ZenBook系列華碩則端出了包括ZenBook S、ZenBook Flip S、ZenBook 14及另配置有輝達GeForce GTX 1650 Ti GPU以上的ZenBook Pro 15。

此回華碩發布的全新輕薄筆電產品，不僅在可調式風扇效能下功夫，全系列產品螢幕主打符合德國萊茵之低藍光及不閃屏認證，且所有機款厚度皆小於1.78公分，重量最輕880公克、最重不超過1.8公斤，同時具有10到14小時以上的高續航電量。

此外，因應遠距辦公及遠端學習的需求，華碩也宣告未來所有新機款都將內建AI降噪技術，並推出ASUS WiFi Master工具，讓使用者在行動辦公的同時能獲取最佳的連線訊號。

胡書賓日前亦指出，華碩今年對於PC市場更加關注不同的專業分眾需求，除了電競外，亦看好內容創作者及專業設計領域將是另一個成長可期待的市場。他並預期今年其在電競筆電出貨將有達四成以上的年成長力道，在筆電產品也可望受惠疫情商機帶動，交出雙位數增長的成績。