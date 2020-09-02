英特爾新處理器、平台 亮相

處理器龍頭大廠英特爾於台北時間3日清晨發布研發代號為Tiger Lake的第11代Intel Core筆電處理器，搭載Intel Iris Xe繪圖核心。英特爾同時發布Intel Evo平台品牌，藉以滿足第二版Project Athena（雅典娜計畫）規格和關鍵體驗指標（KEI）。包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、微星等各大OEM廠預計將推出超過150款基於Tiger Lake處理器設計，其中20款通過新Intel Evo平台品牌認證。

英特爾執行副總裁暨客戶運算事業群總經理Gregory Bryant表示，對於英特爾而言這是一個關鍵的時刻，決定採用不同的方法來導入和整合新品牌。此次沒有推動成本高昂的大規模品牌行銷活動，而是策略性選擇透過對產品、合作夥伴和員工的服務來展現品牌。英特爾將在未來數年內整合新品牌，利用營運週期來減少財務上的衝擊。

對於新推出的Intel Evo平台，Gregory Bryant指出，透過Project Athena創新計劃所實現的Intel Evo設計是使命必達的最佳筆電。這是英特爾的一項長期創新計劃，旨在育成並提供未來最先進的筆電體驗和設計，基於Intel Evo平台的全新筆記型電腦均起源於此計畫。

Gregory Bryant表示，Project Athena開放實驗室自去年6月開放以來，英特爾在台北、上海、加州Folson的實驗室繼續為配合該創新計劃的筆電廠商元件的效能和低功耗最佳化提供支援。整個生態系統的合作夥伴都對開放實驗室做了充分的利用，供應商元件的可用測試和驗證資源的利用率高達90％。

事實上，去年以來，英特爾已在其開放實驗室驗證了140多個筆記型電腦元件，隨著新品牌進入新市場並擴大技術產品組合，英特爾看到了在客戶的成功中扮演更重要角色的契機，這個機會以英特爾技術為基礎，並為世界上最偉大的創新所啟動。