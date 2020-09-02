友達彭双浪：面板業谷底已過 樂觀看待後市

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，面板產業谷底「已經過了」，產業都是往上走，需求樂觀看待，未來1年到2年，面板供需可望持穩，價格可朝向正面發展。

2020智慧城市線上展開幕暨頒獎典禮今天上午在南港展覽館舉行，會後彭双浪接受媒體採訪。

展望下半年面板產業景氣，彭双浪指出，COVID-19疫情推動宅經濟和居家工作加速3C產品需求，面板需求穩健，供應緊俏，沒有大量新產能出現，客戶要求提升供給，今年下半年到明年產量提供到最大。他指出，友達光電從今年第2季產能就是滿載狀態。

因應市場需求，彭双浪表示，友達光電正在進行產能調整，推動智慧製造讓製造能力、產能與產量大幅提升，電視面板產能也有部分挪移，調整產品組合，會有更多產能在IT應用面板。

彭双浪預期，面板產業谷底「已經過了」，現在產業都是往上走，需求樂觀看待，供應鏈仍在調整，有部分供應鏈廠商比較緊俏。

談到面板價格，彭双浪指出，面板供不應求，價格可朝向正面發展，未來1年到2年，面板供需可望持穩，去年和今年面板產業增加新的產能，但有些產能退出市場，供需平衡許多。

對於同業整併，彭双浪指出，整併任何時期都會發生，期待整併對產業有健康的發展。

觀察中國大陸面板產業，彭双浪表示，明年開始中國大陸面板產能占比可到6成以上，是全球最大面板供應地，主要是透過國家力量扶持投資產出，友達光電過去幾年鎖定面板價值轉型，台灣也不適合進行規模競爭，主要提升產業總體價值。