新一代iPhone亮相日期倒數中，根據外媒報導，在中美貿易戰及疫情干擾下，新一代iPhone備貨量與去年差不多，都是7,500萬支左右。目前供應鏈已經進入大備貨狀態，目前已知新一代iPhone機種上升至4款、預估量則與去年推出3款時差不多。

根據外媒報導，顯示在疫情干擾下，蘋果對於即將在第四季上市的新款高階iPhone訂單量，仍維持在7,500萬支左右，與去年、前年的水準都相當。蘋果也已要求零組件供應商的備貨量維持與去年差不多。

部分外媒對此數據感到欣慰，認為在全球因疫情效應下能有如此數量，已是超乎預期。但這樣的預估值看在市場人士眼中，則較持保留態度。目前已知，蘋果今年高階iPhone陣容將擴增至4款，比過去兩年都是3款多出一款。一般來說，當品牌業者推出新機時，若試圖以機海戰術團團包圍消費者時，都是懷抱機種量增加能刺激銷售量成長的預期，今年iPhone新機數量創下歷史新高，要求供應鏈的備貨量卻毫無成長，即是個警訊。

以蘋果在2014年9月首度推出兩款高階的iPhone i6與i6+為例，即使當年第四季i6系列飽受機構件良率趕不上需求的影響，2014第三季與第四季iPhone銷售量合計仍逼近7,450萬支，比前一年同期的6,500萬支出頭增加14.5％，這就是增加機種量最顯而易見的好處。

然而，今年蘋果要求零組件供應商的備貨量卻維持與去年差不多，搭配外傳蘋果為了維繫買氣，將會勉力維持今年新款高階iPhone售價與去年差不多，似乎隱含了蘋果對下半年景氣前景僅是審慎樂觀。

不過，組裝廠的人力調配、零組件供應商的備貨量，向來是動態調整，當iPhone XR在2018年11月上市後，才不滿一個月就出現敗象時，蘋果立刻調整供應鏈訂單，並在2019年初祭出積極的變相降價措施，讓XR從「冷宮」機種翻身成功，而去年iPhone 11系列則在定價策略正確、相機有感改善下熱銷，整體銷售量比2018年同期成長約1成上下，蘋果也同樣，新款iPhone對蘋概供應鏈來說是蜜糖還是毒藥，可能要等到11月底、12月初才能論定。