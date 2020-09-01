Zoom營收暴增逾3倍 盤前股價飆35％

新冠肺炎疫情延燒，居家辦公、遠端教學的視訊功能需求大增，視頻會議軟體Zoom趁勢而起，8月31日揭露2021財年第二季度財報，合併營收達6.635億美元、年增355%，歸屬母公司淨利潤為1.857億美元，同樣狂飆330%，這使得Zoom股價在美股盤前狂飆35%。

在美股周二（1日）開盤前，Zoom的股價飆漲114.40美元或35.19%，暫報439.50美元。

據CNBC報導，RBC分析師Alex Zukin報告指出，現在Zoom每月平均用戶數達近1.5億，Zoom在財報透露，超過10名員工客戶數量達到37萬的驚人數字，比去年同期增加458%，每年貢獻超過10萬美元的客戶達到988家，比去年同期成長112%。

Zoom受惠於新冠肺炎疫情，卻在今年4月接連爆出資安問題，導致NASA、Space X 以及紐約市教育局要求禁用，台灣當時則是有中華電信暫停相關服務，公家機關也跟進，甚至教育部也宣布各級學校全面禁用。

Zoom創辦人袁征1970年生於山東，並在1990年代中期移民美國，但曾經申請8次被拒，直至1997年8月才申請成功，2011年自立門戶，創辦視訊會議軟體Zoom，主要提供給各大企業使用，並在2019年6月赴那斯達克交易所掛牌上市，並在新冠肺炎疫情爆發期間，應付遠端工作需求，Zoom用戶量大增。

袁征面對Zoom的優異表現，提到該公司所提供的服務，實現可以在全球任何一地工作的需求，Zoom會繼續擁有各類設備與需求的客戶穩定且安全的視訊服務。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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