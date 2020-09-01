新唐完成併購Panasonic半導體事業 成長加速

微控制器（MCU）廠新唐科技今天宣布，完成收購Panasonic旗下半導體事業PSCS，將加速業績規模成長。

新唐去年11月宣布以2.5億美元收購PSCS，原訂今年6月完成，受武漢肺炎疫情影響，反壟斷法相關審查進度較預期遲緩，收購案遲至今天完成，PSCS更名為Nuvoton Technology Corporation Japan。

透過收購PSCS，新唐取得Panasonic半導體事業的研發技術人才、感測元件技術、微控制器技術和半導體元件技術，以及位於京都府長岡京市等5處土地。

新唐表示，收購PSCS將使公司取得更堅實的研發技術能力，以多元化的產品線擴大業務範圍，提升在日本及全球市場的能見度，並透過整合全球銷售通路及客戶，提升產品市占率，加速業績規模成長。

新唐指出，面對全球半導體產業的競爭，藉由收購PSCS擴大半導體事業規模和國際布局，將創新應用與服務推廣至全球市場，同時掌握車用和工業自動化的產業成長趨勢。

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