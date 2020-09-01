果粉暴動！ 日媒：新機等新品將在十月發表

近期已相當鄰近蘋果（Apple）以往發表新一代iPhone的時間點，但是7月底蘋果親自證實新機將會晚數週發表，讓iPhone 12系列的亮相時間點，顯得難以捉摸。稍早之前，爆料蘋果新品也有很長追蹤史的日本部落格《Mac Otakara》指出，蘋果將會在10月份發表iPhone 12系列，同台還有兩款重量級新品也將亮相。

《Mac Otakara》引述來自中國大陸供應商方面的消息指出，蘋果原本打算在4月份發表新款iPhone SE時，同時發表AirTags，但是後來作罷。最新說法是，消息來源指出蘋果會在10月下半月讓iPhone 12系列、Apple Watch Series 6以及AirTag同台亮相。

他們的說法跟爆料達人方面的說法牴觸。Jon Prosser（@jon_prosser）先前指出蘋果會在9月份透過新聞稿的方式發表新一代iPad以及Apple Watch。而稍早之前Komiya （@komiya_kj）則是指出蘋果會在9月9日發表新款Apple Watch，9月11日就會開始出貨。由於以往蘋果從來沒有將Apple Watch與iPhone切分開來發表的歷史，因此爆料者的說法可說是反歷史的預測。到底上述誰的說法更準確，9月9日就會水落石出。

除了點出新品可能發表的時間點，《Mac Otakara》還指出AirTags將可與iOS 14新功能「App Clips」連動，讓使用者可不需下載完整App，只下載部分功能的前提下，即可使用其服務，例如在餐廳點餐、或是租用電動滑板車等等。但是AirTags原本的設定很可能是僅限在「尋找」（Find My）App中使用，來協助搜尋失物或特定物品，要如何成為啟用App Clips功能的媒介，仍有許多疑問待解。

（中時電子報 黃慧雯）

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