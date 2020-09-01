迎夏普108週年慶 會長戴正吳談新願景

日本夏普即將在9月15日迎來公司創立108年周年慶，夏普2016年8月進入新體制，經過4年努力，成功推動了事業變革轉型「Transformation」並制定了嶄新的事業願景以「8K+5G和AIoT改變世界」，趕在108年周年慶前，夏普會長暨CEO戴正吳以「CEO的話」發表感言，期待夏普在未來100年仍可持續成長。

夏普以電視、生活家電、智慧型手機和商用設備等現有業務為基礎，致力於「8K設備和技術的開發」、「AIoT商品的拓展」和「AIoT平台的建設」，在此同時，夏普也同步推動「8K+5G系統的整合服務」、「發展5G相關業務」、「擴展COCORO LIFE服務」和「加強雲端服務」。

戴正吳指出，透過上述的橫向和縱向整體發展，夏普將從以往的硬體與設備為主的事業，朝向成為結合軟硬體及科技服務的多元系統，以及提供解決方案為主的事業體永續前進。

今後，夏普將持續在擅長的業務領域如「Smart Home」、「Entertainment」、「Smart Office」，同時在「Health」、「Education」、「Security」、「Industry」、「Automotive」等新領域進一步努力，期待在每個領域中建立新的服務和解決方案。

面對現今嚴峻的COVID-19疫情和日本及其他先進國家所面臨的人口老齡化等社會問題等，戴正吳也強調，夏普將更加關注健康、醫療和長照關懷領域的合作，未來通過上述八個事業領域的持續努力，夏普能夠為客戶提供夏普獨有附加價值，與客戶共同為社會做出貢獻，真正做到“Realization”，也就是具體落實夏普的事業願景。

戴正吳指出，在9月15日慶祝夏普創立108週年之際，夏普將在接下來的兩週內持續發布有關新產品、服務和技術的消息與大家共享。

此外，夏普也將透過線上與線下的方式，展示最先進技術與商品，並在全球各地陸續展開一系列的“創立108年誕生慶”促銷活動，透過實踐“事業願景”和“穩定成長”二大主軸，夏普將持續朝前邁進，期許能達到各界對夏普的期待。