擴大在台布局？美光動態受矚目

記憶體大廠美光（Micron）傳出將於高雄橋頭科技園區設立新廠，代表除了桃園、台中等生產基地之外，可望將廠房擴及至南部，屆時台灣北中南都將有美光據點，有望使美光在記憶體市場地位更穩固。



美光傳出將在高雄橋頭科技園區設立新廠，把營運版圖拓及到高雄。對此，美光指出，公司將不就任何有關進一步擴建或投資台灣的揣測發表評論。



據了解，美光目前在台灣生產據點主要聚集在桃園、台中，且以DRAM生產及封測為營運主軸。其中，桃園廠房為先前與南亞科合資設立的華亞科，後來由美光出資，以每普通股新台幣30元的現金全數收購華亞科在外流通之普通股，華亞科也正式併入美光，現為美光在台灣的DRAM生產重鎮。



以美光合併華亞科前釋出資料，華亞科（美光桃園廠）先前月產能達9～10萬片，生產製程以20奈米為主，隨著DRAM世代跨入1Z世代，現美光桃園廠也已經將生產主力全面提升至1Z奈米。



至於美光台中廠則同時擁有晶圓製造及封裝測試等兩大項目，其中晶圓製造月產能與美光桃園廠同樣具有10萬片左右的超大晶圓廠規模，且目前同樣在衝刺1Z奈米製程；封測廠部分則投入全自動化規格，打造先進封測廠。



累計美光在台中至少已投入8千億元規模，穩居在台灣投資金額最高的外商，且在台員工數量亦有8千人以上水準，未來若有新廠設立，投資金額及員工人數勢必將逐步上攀。不過，美光先前曾對外指出，台中為美光在台最大生產據點，當前主要聚焦在製程升級和容量提升，因此未來是否進駐高雄橋頭科技園區仍有待觀察。



在全球DRAM市占率概況部分，仍舊以三星、SK海力士及美光分別搶下前三名，美光以全球市占率約21％水準位居第三，與排名第四南亞科的3.2％及第五華邦電的0.8％。



根據研調機構集邦科技統計，美光2020年仍著重在1Z奈米製程的量產與產出比重的拉升，預計隨著OEM廠驗證通過，1Z奈米將成為該公司主推製程，而總產能方面則與2019年大致相同。在美光全力衝刺記憶體製程升級，未來可望持續大啖標準型、伺服器、繪圖晶片及行動等記憶體市場。