閎暉將私募增資 焦佑衡接任董事長

閎暉（3311）今天舉行股東臨時會通過辦理私募現金增資，以閎暉目前實收股本6億元，本次私募案最多發行不超過9,000仟股，預期閎暉實收資本額將增加至6.9億元。股東臨時會並補選二席董事，由華新科董事長焦佑衡、協理陳錦惠當選，臨時董事會並推舉焦佑衡就任閎暉董事長，即日起生效。

閎暉表示，閎暉過去從事手機按鍵模組以及汽車零組件開發製造，近年隨著智慧型手機高速發展，手機按鍵需求逐漸降低，閎暉積極運用既有技術，整合橡膠、塑膠、光學等機構件技術，應用在機構整合元件、汽車零組件兩大類不同產業與產品，機構整合元件方面持續耕耘穿戴式產業及智慧手錶錶帶模組、智慧鎖模組、網通零組件及發光模組等領域，汽車零組件除了穩健獲利的汽車內裝機構零組件，也開發內裝機構新技術。

閎暉表示，經過去年減資改善資本結構以及聚焦精實，深圳旭榮廠今年也減產、關廠，閎暉已聚焦在車用零組件，本次私募案應募人暫定以華新科為主，截至109年8月31日，華新科持有閎暉9,000仟股，佔目前已發行股份15%，實際發行條件將依據私募相關規範及股東會決議內容，另行召開董事會訂定，同時，認購條件亦須經華新科董事會另行召開董事會決議，私募案引進資金，除因應未來策略合作發展、擴充通路、充實營運資金等需求外，希冀能透過投資人之經驗、技術及通路等，協助閎暉實業提升在5G、車用等領域之競爭優勢，以擴展市場版圖並創造股東長期價值。