台積電推N12e綠色製程 主攻AI、5G邊緣裝置

晶圓代工龍頭台積電宣布推出12奈米世代的N12e綠色製程技術，特別針對支援人工智慧（AI）及5G的物聯網裝置及高效能邊緣運算裝置。台積電表示，隨著物聯網裝置演進至5G與AI時代，需要嶄新的基本半導體技術來支援更高效能、更佳功率、更低漏電的要求，N12e製程能夠在各種產品特性要求之間提供最佳的平衡。



N12e製程是台積電最先進的超低功耗製程技術，針對邊緣AI裝置進行最佳化。 N12e建立在台積電12奈米12FFC+製程技術的基礎上，可以重複使用現有的矽智財（IP）生態系統。台積電表示，這是第一種使用鰭式場效電晶體（FinFET）的超低功耗製程技術，支援超低漏電裝置和低至0.4V的超低晶片工作電壓（Vdd）設計。



目前市場上首波的物聯網裝置包括連結式喇叭、智慧門鈴、連結式安全監控攝影機、智慧手錶、穿戴式裝置等，這些裝置擁有創新性且突破了技術的界限，但是仍然存在些許限制。



下一世代的AI及5G物聯網裝置將會有所轉變進化，在邊緣端提供嶄新層次的智慧化及強大功能性，包括更強大、更複雜的AI神經網路，更能夠模擬人類的大腦，深層神經網路（Deep Neural Network，DNN）與卷積神經網路（Convolutional neural network，CNN）能夠提供邊緣裝置能力，遠勝現今的物聯網裝置。



台積電認為，AI與5G加強版物聯網裝置將依種類與功能展現多樣性，半導體技術必須日益精進。過去50年來，半導體奠基於20/22奈米或更成熟的平面式電晶體，平面式電晶體已達微縮的極限，無法有效對於短閘電晶體關閉狀態的漏電進行優異的控制。FinFET電晶體在微縮、效能、功耗效率、漏電上都有重大突破與躍進，目前台積電量產的最先進5奈米製程即是採用FinFET技術。



台積電開發N12e技術，將FinFET電晶體技術帶入物聯網領域，與上一代超低功耗22奈米22ULL製程相較，邏輯密度提升76％，在特定功耗下速度增快49％，在特定速度下功耗改善55％，SRAM漏電流降低超過50％。台積電預期具備優異效能的N12e技術更將推廣應用於新世代物聯網領域。