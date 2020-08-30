耐能推新一代AI晶片 導入兩項技術

人工智慧（AI）晶片新創公司耐能（Kneron）宣布，推出新一代AI晶片KL720，當中全面整合影像辨識、語音處理等相關技術。耐能執行長劉峻誠指出，該產品的高性能表現及高適應度，讓從烤麵包機一路到汽車等可適用，全面搶攻AI晶片市場商機。

耐能繼7月公布全球首個AI共享平台KNEO後，再度推出新一代AI晶片KL720。耐能指出，KL720比喻成智慧設備的「最強大腦」，能夠智慧化識別「看到」或「聽到」內容。

耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠說，當同類廠商還在推廣缺乏安全性的2D方案時，耐能已為更多的行業導入先進的3D AI技術，無論汽車或烤麵包機等大大小小規格設備，KL720都能滿足各種應用需求。

耐能指出，KL720的優勢包括極低功耗與超高處理能力。根據權威模型MobileNetV2測試結果，KL720與競爭對手的Edge TPU邊緣運算晶片，性能高出4倍之多。此外，以普遍市售無人機的晶片為例，KL720可在保持各種性能不變的前提下，其功耗僅為前者的一半、電池壽命能延長一倍。

觀察耐能KL720晶片導入技術，能具備影像辨識、語音處理等處理能力。耐能指出，該款晶片可處理高達4K分辨率的圖像和1080p高分辨率的影片，而目前市面普遍使用的攝像頭晶片只能觀測眼前事物，但裝有KL720的門鈴則能完整觀測到整個前院，並可通過獨家精準的3D人臉識別技術辨識所有進入者，且不會輕易被影片或圖片人臉、以及各種人臉面具混淆。

語音處理部分，耐能表示，目前市面上的AI晶片僅可識別簡單的指定語音指令（喚醒詞），但KL720支持完整的自然語言處理—收錄整個標準詞典的單詞，不僅可即時供翻譯程式使用，優秀的語音系統也為用戶帶來更多便利。相較同類產品必須使用多達40多個關鍵字才能達到同等效果，目前KL720則無需喚醒詞即可執行相關指令。