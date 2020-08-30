智慧型手機Q2生產數爆減 創歷年最大跌幅

因肺炎疫情蔓延，各國實施邊境管制與封城等措施，導致全球各國GDP數字均呈現明顯衰退，經濟及社會活動力下滑，連帶重創第二季智慧型手機產業。根據TrendForce旗下半導體研究處調查顯示，第二季全球智慧型手機生產總數為2.86億支，相較上季雖回升2.2％，但若與去年同期相比則衰退16.7％，為歷年來單季最大跌幅。

TrendForce指出，隨著後期防疫稍為鬆綁，以及各國紛紛推出振興經濟的相關政策，下半年智慧型手機市場將有望回溫。預估第三季生產總量將來到3.35億支，年減10.1％，儘管單季表現仍不及去年同期，但較第二季成長17.2％。

三月起國際疫情快速升溫，作為三星主要銷售據點的歐、美、印等地區災情蔓延，相較其他品牌，三星在第二季所遭受的衝擊更大，雖生產量以5,500萬支居冠，然在季度增長表現是排行榜內唯一衰退的品牌，相較上季減少近16％。第三季因華為禁令導致中美緊張態勢升溫，以及中印兩國局勢不穩定等因素影響，三星欲力挽先前頹勢，瞄準中低階市場並積極展開零組件備料，生產量將有機會上修。

至於以中國為主要銷售市場的華為第二季生產量約5,200萬支，較上季增長13％，排名全球第二。隨著第三季各品牌陸續發表下半年旗艦新機，將使中國市場競爭加劇。加上自去年底開始至今受美國持續擴大制裁的影響，除了使華為海外銷售銳減，也大幅削弱其自主研發行動處理器的優勢，未來零組件取得的難度恐將大幅增加，對於銷售市場單一的華為而言，預計將由小米、OPPO、Vivo等其他中國品牌瓜分其市占。

第二季蘋果因iPhone SE、iPhone 11優於預期的銷售表現，生產數量以4,100萬支位居全球第三，季成長8％。第三季將持續受惠於上述兩款手機訂單加持，以及4款搭載5G應用的iPhone 12系列(名稱暫定)進入量產，生產量將提高。由於5G功能導致物料成本顯著增加，故蘋果將藉由零組件降價與取消耳機、電源轉接器等隨機配件，降低成本並穩定終端定價，以提升銷售表現。然近期美國頒布的行政命令，禁止美國企業與TikTok、微信，以及其母公司字節跳動、騰訊展開業務，恐影響蘋果後續在中國市場的銷售表現。

排名四到六的品牌依序為小米、OPPO(包含OPPO, OnePlus, realme)及Vivo，其第二季生產數量依序為2,950萬支、2,750萬支、2,650萬支，三者同樣受惠於中國市場復甦與海外通路安全庫存水位的建置需求，第二季皆呈現10％以上的增長。