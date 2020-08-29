華碩微星互尬 高端新品齊發

兩國際晶片大廠輝達（NVIDIA）及英特爾（Intel），接連在台灣時間9月2日前後發布最新一代的晶片架構平台，品牌廠華碩與微星相繼宣布，於9月2、3日推出旗下包含顯卡的電競產品線，與高階商務型／專業級筆電新品，為本周科技界最受矚目的事件。

華碩率先由旗下電競子品牌ROG上場，預期在2日的《ROG META BUFFS》全球線上發表會中，端出包括輝達新一代RTX 30系列的顯卡新品，近年拿下相當高市占的路由器，及電競螢幕、其它周邊等產品線，也都可望推出新品亮相。

此外，華碩今年對PC市場更關注不同的專業分眾需求，電競之外，也看好內容創作者及專業設計領域，將是另一個成長可期待的市場。

華碩先前預告，聚焦專業創作者領域的ProArt系列新品，會在9月3日舉行的《Built for Brilliance》全球線上發布會中登場，預期將進一步擴展該系列產品線的完整度，端出不僅是筆電、桌機的新品。

至於ASUS品牌下的最新筆電、Chromebook系列暨周邊產品線新品，屆時將同步於發表會中現身。

另一方面，微星釋出9月3日線上虛擬高峰會邀請中，則以「Determined to Succeed」為主軸，宣告將以嶄新強大的新筆電產品線，跨足新領域。

微星此在邀請函中釋出全新品牌標章，改以更簡潔俐落的MSI字樣為主。外界臆測，這代表微星將以高性能及生產力的新系列產品線，搶進筆電新潮流市場，業界高度關注新品發展動向。