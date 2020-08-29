19檔一股賺一股 挺過不景氣

新冠肺炎橫掃全球，全球景氣蒙上陰影，但壞景氣中，依然有人業績逆勢走揚、穩穩撐住。據統計，上半年一股賺一股的公司多達19家，除穩坐每股獲利王的大立光外，半導體股成了最大贏家，搶佔近半數的EPS王席次。

台股半年報出爐，原本市場預期新冠肺炎當道，企業獲利一定慘兮兮，沒想到卻應了那句老話「景氣再不好，依然有人賺錢」，證諸台股半年報的表現也確實如此。

統計今年上半年一股賺一股的個股，多達19檔，包括大立光、達新、鈊象、緯穎、祥碩、譜瑞、信驊、群聯、矽力、旭隼、環球晶、昇佳、嘉澤、國巨、精測、和泰車、熱映、泰博、宏正，這19檔中除達新、和泰車和泰博屬傳產股，其餘都是科技股，尤以半導體股占比最高，達到8檔。

法人指出，台灣防疫得當，再加上宅經濟、AI、5G 基礎建設商機發酵，使得半導體產業成為2020年撐住台灣資訊電子業一片天的主力，另工研院在今年5月就2020年台灣製造業景氣展望發布的預測，也看好半導體今年的表現，在報告中指出，2020年製造業產值為新台幣18.59兆元，產值出現5.05％的負成長，只有半導體業繳出4％～5.7％正成長的佳績一枝獨秀，年產值達新台幣2.8兆元規模。

不受4％至5.7％半導體年成長率侷限，高速傳輸介面IC廠祥碩因與文曄換股案，一次性認列廉價購買利益、攤銷公允價值差額及被投資公司的投資收益，推升6月獲利跳增8倍，帶動第二季、上半年獲利同創高，撇開業外挹注，祥碩本業也很「出挑」，今年上半年營業利益達10.31億元，較去年同期的5.48億元，年增88.14％，則是支撐祥碩坐穩台股第三把交椅的原因。

除了祥碩之外，鈊象、熱映、宏正也是今年上半年獲利倍增的高獲利股。鈊象耕耘美國線上博弈遊戲市場有成，旗下老虎機、魚機、賓果等IP授權給美國代理商今年開花結果，由於授權收入為100％純益，也帶動毛利率創下史上新高，第二季毛利率飆升至96.36％，也帶動上半年EPS衝高至22.26元，同創歷史新高。

熱映則是標準的疫情受惠股，在疫情久燒不退下，額溫、耳溫等體溫量測相關產品需求也紅透半邊天，原為額溫、耳溫等體溫量測代工廠的熱映第2季獲利暴增，單季稅後淨利達3.04億元，年增29.5倍；每股EPS為7.02元，寫下歷年新高紀錄。另上半年累計稅後純益亦達到4.62億元，年增41.82倍；上半年EPS達10.68元。

不同於鈊象和熱映是靠本業賺錢，宏正上半年主要獲利來源來自於處分轉投資信驊，光業外收益就貢獻就達到9.5億元，每股貢獻達7.99元。