世界先進：8吋產能超載 甚至討論喊漲

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）29日在六福村舉辦年度家庭日，董事長方略表示，雖然新冠肺炎疫情在全球各地蔓延，但對產業的影響已經看到鈍化情況，像是4G轉向5G已是勢在必行，在家工作等遠距商機帶動的筆電及電視需求延續到下半年，預期半導體市況下半年會優於上半年，且8吋晶圓代工產能吃緊情況會延續到明年一整年。

世界先進上半年合併營收160.71億元，平均毛利率32.1％，歸屬母公司稅後淨利29.58億元，與去年同期相較成長3.2％，稀釋每股淨利1.79元。世界先進第三季接單趨近滿載，預估第三季合併營收介於80億～84億元之間，平均毛利率介於32～34％之間，營業利益率介於20～22％之間，業績展望目標可望順利達陣。

世界先進預期第三季月產能季增2％達24.3萬片8吋晶圓，全年產能維持年增15％約287.5萬片8吋晶圓。方略表示，在市場預期新冠肺炎疫情影響已鈍化情況下，客戶對8吋晶圓代工需求維持強勁，世界先進今年資本支出已調升至35億元，主要是新加坡廠每月可增加1萬片產能。

方略表示，現在看起來新冠肺炎疫情的影響已經鈍化，下半年來看產業鏈的發展已愈來愈清楚，例如4G轉向5G已是勢在必行且不會受到疫情影響，至於在家工作及遠距教學等已成為生活的一部分。例如上半年遠距商機帶動筆電需求，有人擔心是短期現象，但如今來看需求將延續到下半年，且疫情下的生活型態將會變成未來生活新常態，趨勢已經確立並帶動下半年半導體內容（content）成長。

方略指出，上半年因為新冠肺炎疫情突然出現，許多電子產品銷售停滯及變成庫存，但隨著各國重啟經濟，庫存已有效去化，包括筆電及電視等需求都很好，下半年看來會比上半年好，只剩下車用電子市場還沒有完全復甦。不過，車用電子大廠近期陸續釋出需求已在第二季或第三季落底反彈消息，顯示低點已經過去。

對於8吋晶圓代工市場未來展望，方略認為，下半年8吋晶圓代工產能仍供不應求，已有客戶預訂明年產能，預期產能吃緊情況會延續到明年一整年，並有聽聞業界有討論漲價情況。以世界先進來說，電源管理IC、功率元件、面板驅動IC等產能仍然吃緊，第三季業績展望應可順利達成。

延伸閱讀

晶圓代工 台積Q3市占衝54%

太陽能電池報價鬆動 業者：矽晶圓可能跟跌

吳官隆｜持盈保泰、留意矽晶圓族群

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!