傳陸晶片業招手 驚現台積電超強研發陣容

大陸半導體廠武漢弘芯去年邀請台積電前共同營運長蔣尚義，出任該公司執行長一職，被視為大陸半導體自主化發展的一環，但從今年6月陸續傳出公司營運財務危機，甚至傳出蔣尚義萌生退意，武漢弘芯的問題也就此浮上檯面。有消息傳出，大陸晶圓代工龍頭中芯國際有意拉攏蔣尚義。

據經濟日報報導，一名前台積電工程師、現任武漢弘芯幹部，先前傳出武漢弘芯曾挖角也挖走許多台積電工程師，如果中芯國際願意拉攏蔣爸（蔣尚義），這批前台積電工程師願意一同前往。該名人士還透露，蔣尚義有意離開後，打算開一家半導體顧問公司，希望給其他人出路，但同時也不要得罪台積電。

至於中芯國際，在前台積電前研發處長、現任中芯國際聯合執行長梁孟松，進入該公司不到300天，就協助其突破陷入瓶頸多年的14奈米製程，並在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色，如今更在N+1、N+2製程世代發展。梁孟松當時跳槽南韓科技大廠三星電子，協助其28奈米至14奈米製程發展，被台積電視為頭號叛將。

至於蔣尚義，則是早在2016年加入中芯國際擔任獨立董事，直至在2019年6月離開中芯國際，才前往武漢弘芯擔任執行長；同年8月，由前台積電研發處處長楊光磊接任獨董一職。

台積電曾在2003年以自研技術打敗國際大廠IBM，0.13微米銅製程也就此讓台積電躍升至一線廠的地位，當時的研發團隊由蔣尚義所帶領，先進模組的梁孟松位居第二，若再加上當時也是團隊成員之一的楊光磊，中芯國際所延攬的台積電前高層可說是眾星雲集。

但從中芯國際Q2財報來看，產品貢獻營收以0.15/0.18 微米、55/65 奈米製程各占3成，14/28 奈米貢獻營收9.1%，也就是說，目前中芯國際先進製程對於貢獻營收整體來看，影響仍不大，這也是中芯國際擴大28奈米製程、穩固營運腳步，而非外界所預期但仍難以穩定供應給客戶的14奈米製程的主因，短期內中芯國際也似乎先以站穩營運為最大目標。

（中時新聞網 呂承哲）