遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？

日系外資憂心半導體庫存調整風險大，28日對台積電開出降評第一槍，消息一出，拖累台積電股價重挫超過2%。分析師認為，短線股價過高難免出現雜音，投資人想進場，「等待」是最佳策略，先留意前次低點400元，萬一跌破不排除再回到380元，此價位是不錯的買點。

日系外資在最新報告中提及，英特爾委外代工預期2022年才下單給台積電，先前股價已反映強漲一波，加上憂心明年第1季半導體庫存調整風險，可能衝擊台積電明年首季表現，因此將投資評級從優於大盤降為中立的「持有」，目標價從380元調升至400元。

摩爾投顧分析師黃世民指出，從台積電技術線型來看，7月28日盤中創下466元歷史高點，之後回檔整理，8月27日又一度衝高到453.5元，這波反彈是因外資要拉抬指數，28日摩台指結算，台積電就拉回修正。

他認為，台積電最好賺的時機已經過去，現在要買台積電的投資人應該要「等待」，若466元天價沒有衝破，短線上漲空間極為有限，目前先觀察400元是否會跌破，萬一摜破不排除再回到380元左右，這個地方可留意買點。

中華財經台分析師鐘崑禎則表示，日系外資會調降台積電評等，主因在於短線上擔憂半導體有庫存的調整風險，而造成Q4獲利難以大幅成長，但台積電Q4獲利還不會反應長線Intel的轉單利多，本來就是預料中的事，到今天才調降明顯有事後諸葛的味道在。

鐘崑禎強調，台積電已經被外資當成是台版的科技巨擘，也就是俗稱的『FAANG』Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google，在全球低利率的環境下，會形成另類的資金停泊點，因此相對不會像小型股一樣，出現上沖下洗極端的行情，對於中長線投資人來講，台積電還是一檔非常值得投資的股票，建議可以逢拉回分批買進。

另有法人指出，台積電短線漲多一定會出現雜音，但中長線仍是偏多看待，除非外資大幅賣超台積電，投資人才需特別審慎小心。

（中時新聞網 吳美觀）