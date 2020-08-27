華為大砲打小鳥 曝台IC設計業僅剩2年好運

美國今年5月15日宣布加緊華為禁令，只要是供貨含有美國技術的半導體產品與服務給華為，都要經過美國政府審核通過，一時之間，市場盛傳華為將委由第三方廠商包括高通、聯發科開闢一條半導體供貨來源。

但近期美方明確限制無論是採購、中介商都要經美方同意，推升聯發科營運的題材告終，讓多家外資調降目標價，台灣IC設計產業想靠轉單效應的環境也出現變化，在大陸廠商積極投入IC設計領域下，甚至優勢可能最快只剩2年。

美國近期升級華為禁令，不只是IC設計、晶片製造，甚至是晶片設計工具廠商都陷入困境，根據最新消息指出，川普政府打算針對半導體生產設備以及軟體工具、雷射、感測器及其他技術都納入禁令，導致包括歐洲廠商都有可能受到牽連。

據《工商》報導，摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻在美方升級禁令後，向聯發科進行進一步確認得知，聯發科將持續向華為供貨到9月14日寬限期截止日，也已經向美方遞出許可申請。瑞信、野村、瑞銀證券、摩根士丹利、凱基投顧輪番下修聯發科的目標價，尤其凱基把目標價從1025元降至715元，大砍3成股價，並放棄聯發科進入千金股行列的看法。

在美國追殺下，華為消費者業務執行長余承東日前就坦承，麒麟9000處理器將成「絕版」，台積電也在7月16日法說會上證實，9月14日後將停止供貨華為。

「沒有華為的日子」似乎對聯發科造成重傷，但聯發科去年11月搶在競爭對手高通前面，推出首款5G系統單晶片(SoC)、旗艦級處理器「天璣 1000」，今年又陸續推出多款中低階5G處理器天璣800、天璣720，積極布局高中低階手機處理器市場，就算無法供貨華為，聯發科在大陸市場的地位短期內仍難以動搖。

在美國打壓大陸的美企半導體供應鏈，這也使得大陸半導體產業意識到提高自給率的必要性，但由於半導體產業屬於一條完整的供應鏈，想要在短期內提高半導體自主化相當艱難，對此台灣的IC設計廠商就成為供應來源。

據digitimes報導，華為近期找上中芯國際，啟動面板驅動晶片量產計畫，這對於台灣的IC設計業者來說不是個好消息，以台灣的IC設計流程，要提交一項晶片解決方案給客戶大約要花費2~3年的時間，也就是說，只要華為提出一款完全陸產的IC設計，台系廠商的優勢也就消失。

雖然台廠以優良的技術、價格在目前的大陸市場取得優勢，但難保在北京當局舉全力發展半導體產業，華為跟中芯國際聯手拚IC設計加快發展，意味台灣IC設計廠商轉型、提升技術或擴大市占率的時間，僅剩下這2~3年發展期間。

若以陸廠需求來看，目前以台積電供應鏈為主的就屬ASIC廠商，鎖定在AI、5G相關應用端晶片商機，短期內要完全複製台廠經驗難度相當高。

但另外一種IC設計，就是華為近期透露將發展的LCD驅動IC及模擬IC設計，就是台廠必須小心的領域，雖然以華為技術投入這領域有大砲打小鳥的疑慮，但找上中芯國際，明顯是大陸希望可以提高大陸內需LCD驅動IC市場自給率低迷的問題。

（中時新聞網 呂承哲）