大陸掀備貨潮 晶片電阻爆交貨期延長一倍

隨著手機、車市邁向復甦，在中國大陸代理商強力回補庫存下，晶片電阻爆交期延長一倍，從4～6周延長至8～10周，且以無人擴產的0603以上大尺寸晶片電阻、排阻尤甚，並往下蔓延至0402、0201等手機常用料，由於十一長假即將到來，長假前的備貨潮恐迫使EMS廠在下月回補庫存。



供應鏈表示，8月中國代理商訂單大增，這一個月的下單量是過去三個月平均值的3倍以上，主要因庫存不高，加上手機、車市回溫，PC、NB需求也沒有往下走，特別是手機需求上來導致的產能排擠效應，目前下的訂單，要到9～10月才有辦法提貨，交期已經從4～6周延長至8～10周。



大型的中國代理商約七～八家，是晶片電阻或是MLCC廠非直銷客戶的拉貨主力，隨著大陸各城市陸續解禁，PMI指數回升至50以上，工業生產恢復運作，對投料的需求大增，被動元件廠認為，中國代理商下單轉趨積極，相當程度代表景氣已有某種程度復甦，手機需求回溫扮演關鍵。



業界表示，今年以來受疫情、中美貿易戰的衝擊，市場能見度不高，因此上、下游廠商備料心態保守，原廠不僅無意開滿稼動率，包含大毅、厚聲、華新科、旺詮的庫存水位均在45天以內，庫存水位低，需求又往上走，無人擴產的0603以上大尺寸晶片電阻、排阻的交期已經率先反應，接下來手機料也是產能大宗的0402尺寸也會跟進反應。



此外，被動元件廠也預期，十一長假即將到來，加上中秋節也恰巧撞上十一長假，長假之前的備貨潮可望延續這一波下單潮，交期延長的情況恐持續至今年底，而在各類新機、裝置即將發表之下，EMS廠可能在下月跟進回補庫存。



至於市場憂心的晶片電阻降價潮，業界表示，庫存低到無貨可倒，何來殺價搶單？而全球第一大晶片電阻廠國巨，雖然自第三季開始，晶片電阻營收占比已經腰斬至15％，但是就產能而言仍是全球之首，月產能至今年底約達1,250億顆，國巨對晶片電阻的價格與交期表示無法回應，但以目前的訂單來看，需求並不差。