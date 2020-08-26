「華為新禁令」 SEMI疾呼寬限120天

美國商務部8月17日宣布升級對華為管制，只要採用美國技術及軟體的晶片若要出貨給華為，都要向美國申請許可。此舉引發美國半導體產業協會（SIA）及國際半導體產業協會（SEMI）的高度關注，認為升級管制將帶來嚴重負面影響，SEMI甚至要求美國官方應再給予120天寬限期。

實際上，在升級管制訊息釋出不久後，代表美國九成以上半導體業者的美國半導體產業協會（SIA）就警告，此舉將對美國半導體產業帶來明顯負面影響。而代表全球逾2千家半導體相關企業及超過130萬產業人士的國際半導體產業協會（SEMI）亦發布聲明，認為升級對華為管制將對美國半導體產業造成損害，並要求美國官方應給予120天寬限期。

白宮已禁止採用美國設備及軟體的晶圓代工廠為華為海思代工，台積電9月14日後無法再出貨予華為，華為原本向美國技術含量低於25％的第三方晶片供應商採購手機晶片，聯發科受惠最大。不過美國商務部再提出新禁令，只要採用到美國技術或軟體的晶片要出貨給華為，都要向美國申請許可。

外資法人表示，雖然聯發科已向美國提出申請，但在晶圓代工廠生產的晶圓在9月14日後也無法再出貨。

不過，半導體已是全球化的產業，沒有任何國家的半導體產業可以自己關起門來自給自足，因此，美國半導體業界對於華為禁令的反對聲浪高漲，各國半導體相關企業也希望美國的禁令可以有轉圜空間。

業界透過SIA及SEMI發聲並對美國政府喊話，希望可以爭取到繼續出貨的120天寬限期，以避免全球半導體供應鏈，因地緣政治原因突然中斷並造成龐大損失。

SEMI在26日發布聲明，認為美國商務部發布的新出口管制禁令，將會損害美國半導體產業，並對半導體供應鏈帶來巨大的不確定性及干擾，最終損害美國國家安全利益。SEMI在7月14日已針對美國政府在5月15日發布禁止採用美國技術的晶圓代工廠為華為海思生產晶片的禁令提出警告，認為這些新措施會對採購美國半導體設備及設計軟體造成障礙，並已導致美國企業對與華為無關的企業銷售損失1,700萬美元。

SEMI強調，美國商務部大幅擴大單方面限制的決定，可能會導致更多的銷售損失，甚至侵蝕美國產品的客戶基礎，新的限制還會加深對美國技術供應不可靠的看法，以及進一步刺激出更多用來取代美國技術的方案。

SEMI請求美國商務部立即在8月17日之前已生產中的產品的寬限期延長至120天，確保所有產品的許可決策具有可預測性及即時性，並為與5G產品無關的許可提供更大的彈性。