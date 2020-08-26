三星傳年底搶5奈米單 台積電製程仍領先

韓國三星傳出今年底5奈米製程可望量產，積極搶高通訂單；但台積電日前也釋出多項先進製程技術進展和成果，雖然面臨三星強大競爭，法人認為台積電製程技術領先地位穩固。

5奈米晶圓代工製程競爭激烈，韓國媒體ZDNet Korea報導，三星電子（Samsung）今年底將開始量產採用5奈米製程的新一代應用處理器（AP）產品，除了用5奈米製程製造應用處理器外，三星電子也將採用5奈米製程量產通訊數據機（modem）晶片產品。

報導指三星電子將用5奈米製程量產高通（Qualcomm）的處理器晶片Snapdragon 875、5G基頻晶片Snapdragon X60、以及三星自家的處理器Exynos 1000等產品。業界人士分析，若三星電子按計劃從今年下半年開始大規模生產5奈米製程，將是進一步縮小與台積電技術差距的契機。

不過，台積電也持續往前邁進，甚至超越原先規劃的時程。在25日舉行的技術論壇上，台積電釋出多項先進製程技術展望和成果，其中5奈米製程已在今年第2季量產，在訂單需求下，預計2022年產能將較今年大增超過3倍。

此外，台積電也宣布5奈米強效版預計2021年量產、4奈米將於2022年量產，分別較原先計畫2022年及2023年量產進度提前。

在5G與高效能運算強勁需求驅動下，5奈米製程今年下半年將大量出貨，台積電位於南科的晶圓18廠一期及二期廠房加速5奈米量產，三期廠房正裝機中，未來也將量產5奈米製程。

台積電位於台灣南科的3奈米廠，目前正在興建中，將於2022年下半年量產，符合進度。

因應未來研發需求，台積電在新竹廠區興建研發中心，預計2021年完工，將可容納8000人，是2奈米及更先進技術的研發基地，台積電並首度透露規劃2奈米生產基地落腳台灣新竹。

法人表示，台積電5奈米強效版與4奈米製程量產時程，較原訂的2022年及2023年提前，3奈米量產時程符合進度，維持2年推進一個世代製程技術，台積電製程技術領先地位穩固。

台積電同時持續擴充特殊製程產能，今年產能將增加10%，占總產能比重達54%；此外，台積電還整合SoIC、InFO、CoWoS等3D IC平台為3D Fabric，更有效率實現系統整合。

從客戶端來看，台積電協助客戶超微（AMD）得以趁英特爾（Intel）先進製程進展不順時，瓜分市場。台積電已獲蘋果（Apple）、超微、輝達（NVIDIA）、高通與聯發科（MediaTek）等大廠青睞下單，掌握5G與高效能運算高成長商機。

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